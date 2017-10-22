تجددت المواجهات العنيفة، أمس، بين قوات الجيش الوطني والمليشيات الانقلابية في مديرية المتون بمحافظة الجوف وشمال محافظة الضالع.



وذكر «موقع «سبتمبر نت» الناطق باسم الجيش الوطني، أن «معارك ضارية شهدتها جبهتا مزوية وسلسلة حام الجبلية في مديرية المتون، بين قوات الجيش والمليشيات، بعد هجوم شنته الأخيرة على مواقع قوات الجيش».



وأفاد أن قوات الجيش الوطني تصدت للهجوم وأجبرت العناصر الانقلابية المهاجمة على التراجع والفرار بعد أن تكبدت عدداً كبيراً من القتلى والجرحى، علاوة على خسائرها في العتاد العسكري الذي استولت قوات الجيش على معظمه.



وتمكنت قوات الجيش الوطني من تطهير كافة الجيوب في مزوية وحام والتي حاولت العناصر الانقلابية التسلل إليهما، في وقت واصلت مدفعية قوات الجيش الوطني دك مواقع المليشيات الانقلابية في مزوية وحام بشكل مكثف منذ مساء أمس الأول الجمعة.



إلى ذلك، تجددت المواجهات، أمس، بين قوات الشرعية المكونة من وحدات الجيش الوطني والمقاومة، والمليشيات الانقلابية في مديرية مريس بمحافظة الضالع.



وطبقاً لمصادر محلية فإن المواجهات تجددت في منطقة يعيس بمديرية مريس، شمال المحافظة، وأسفرت عن مقتل نحو 10 من عناصر المليشيات الانقلابية وإصابة آخرين.

المزيد في أخبار وتقارير خسائر كبيرة للانقلابيين على جبهتي الجوف والضالع تجددت المواجهات العنيفة، أمس، بين قوات الجيش الوطني والمليشيات الانقلابية في مديرية المتون بمحافظة الجوف وشمال محافظة الضالع. وذكر «موقع «سبتمبر نت» بتوجيهات خليفة وعلى نفقة الإمارات.. عودة 29 جريحاً يمنياً بعد رحلة علاج ناجحة بالهند عاد إلى العاصمة اليمنية المؤقتة «عدن» أمس بعد رحلة علاجية في جمهورية الهند تكللت بالنجاح 29 من الجرحى اليمنيين الذين تلقوا العلاج على نفقة دولة الإمارات الحكومة اليمنية تعلن ضبط سفينة إيرانية على متنها 19 بحارًا‎ أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، أنها “ضبطت سفينة إيرانية على متنها 19 بحارًا، قبالة سواحل أرخبيل سقطرى، شرقي البلاد”. وقال رئيس الحكومة، أحمد