عاد إلى العاصمة اليمنية المؤقتة «عدن» أمس بعد رحلة علاجية في جمهورية الهند تكللت بالنجاح 29 من الجرحى اليمنيين الذين تلقوا العلاج على نفقة دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كان في استقبال الجرحى اليمنيين - الذين عادوا إلى ديارهم بعد أن من الله عليهم بالشفاء - ليواصلوا مسيرة العطاء والتشييد والعمران وليشـــاركوا في إعادة بناء ما خربه الانقلابيون وما دمروه- المهندس جمعة المزروعي مدير «الهلال الأحمر» الإماراتية في عدن، وعدد من العاملين ضمن بعثة «الهلال».

وقد أشاد الجرحى بالوقفة الأخوية لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانبهم وما قدمته لهم حتى يعودوا لممارسة حياتهم مجدداً مفعمين بالأمل في غدٍ أفضل، وحيوا جهود القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهاته التي عبرت عما تكنه الإمارات قيادة وحكومة وشعبا للشعب اليمني.

جدير بالذكر أن عدد من تكفلت الدولة بعلاجهم في مستشفياتها قد بلغ 300 جريح مع نفقات مرافقيهم، وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للأشقاء في اليمن.

وكانت دولة الإمارات قد تكفلت من قبل بعلاج 1500 من الجرحى اليمنيين في كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية السودان وجمهورية الهند وسيرت القوافل الطبية والإغاثية دعماً للأشقاء في اليمن.

المزيد في أخبار وتقارير خسائر كبيرة للانقلابيين على جبهتي الجوف والضالع تجددت المواجهات العنيفة، أمس، بين قوات الجيش الوطني والمليشيات الانقلابية في مديرية المتون بمحافظة الجوف وشمال محافظة الضالع. وذكر «موقع «سبتمبر نت» بتوجيهات خليفة وعلى نفقة الإمارات.. عودة 29 جريحاً يمنياً بعد رحلة علاج ناجحة بالهند عاد إلى العاصمة اليمنية المؤقتة «عدن» أمس بعد رحلة علاجية في جمهورية الهند تكللت بالنجاح 29 من الجرحى اليمنيين الذين تلقوا العلاج على نفقة دولة الإمارات الحكومة اليمنية تعلن ضبط سفينة إيرانية على متنها 19 بحارًا‎ أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، أنها “ضبطت سفينة إيرانية على متنها 19 بحارًا، قبالة سواحل أرخبيل سقطرى، شرقي البلاد”. وقال رئيس الحكومة، أحمد