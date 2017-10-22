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الحكومة اليمنية تعلن ضبط سفينة إيرانية على متنها 19 بحارًا‎

الأحد 22 أكتوبر 2017 08:08 صباحاً
( عدن الغد ) متابعات :

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، أنها “ضبطت سفينة إيرانية على متنها 19 بحارًا، قبالة سواحل أرخبيل سقطرى، شرقي البلاد”.

 

وقال رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، عبر حسابه على “تويتر”، إنه “تم ضبط السفينة الإيرانية، وهي في ساحل مدينة حديبو، عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى، الواقعة بين المحيط الهندي وبحر العرب”.

 

وأوضح أنه “تم ضبط السفينة من قبل الصيادين في جزيرة عبد الكوري، إحدى جزر أرخبيل سقطرى”.

 

وبحسب وكالة “سبأ” الحكومية، استعرض مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه برئاسة بن دغر، في مدينة عدن، جنوبي اليمن، عملية ضبط السفينة “التي يستمر التحقيق في تفاصيل حمولتها ومصدر تموينها”، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

 

وجاء الإعلان بالتزامن مع تجدد الاتهامات لطهران بنقل أسلحة لحلفائها من مسلحي ميليشيا الحوثي عبر السواحل اليمنية، وإعلان الإدارة الأمريكية مساندة الحكومة لمواجهة هذه التحديات.

 

ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات الإيرانية حول ما ذكرته الحكومة اليمنية.


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الحكومة اليمنية تعلن ضبط سفينة إيرانية على متنها 19 بحارًا‎
أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، أنها “ضبطت سفينة إيرانية على متنها 19 بحارًا، قبالة سواحل أرخبيل سقطرى، شرقي البلاد”.   وقال رئيس الحكومة، أحمد




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