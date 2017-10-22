أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، أنها “ضبطت سفينة إيرانية على متنها 19 بحارًا، قبالة سواحل أرخبيل سقطرى، شرقي البلاد”.

وقال رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، عبر حسابه على “تويتر”، إنه “تم ضبط السفينة الإيرانية، وهي في ساحل مدينة حديبو، عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى، الواقعة بين المحيط الهندي وبحر العرب”.

وأوضح أنه “تم ضبط السفينة من قبل الصيادين في جزيرة عبد الكوري، إحدى جزر أرخبيل سقطرى”.

وبحسب وكالة “سبأ” الحكومية، استعرض مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه برئاسة بن دغر، في مدينة عدن، جنوبي اليمن، عملية ضبط السفينة “التي يستمر التحقيق في تفاصيل حمولتها ومصدر تموينها”، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وجاء الإعلان بالتزامن مع تجدد الاتهامات لطهران بنقل أسلحة لحلفائها من مسلحي ميليشيا الحوثي عبر السواحل اليمنية، وإعلان الإدارة الأمريكية مساندة الحكومة لمواجهة هذه التحديات.

ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات الإيرانية حول ما ذكرته الحكومة اليمنية.

المزيد في أخبار وتقارير خسائر كبيرة للانقلابيين على جبهتي الجوف والضالع تجددت المواجهات العنيفة، أمس، بين قوات الجيش الوطني والمليشيات الانقلابية في مديرية المتون بمحافظة الجوف وشمال محافظة الضالع. وذكر «موقع «سبتمبر نت» بتوجيهات خليفة وعلى نفقة الإمارات.. عودة 29 جريحاً يمنياً بعد رحلة علاج ناجحة بالهند عاد إلى العاصمة اليمنية المؤقتة «عدن» أمس بعد رحلة علاجية في جمهورية الهند تكللت بالنجاح 29 من الجرحى اليمنيين الذين تلقوا العلاج على نفقة دولة الإمارات الحكومة اليمنية تعلن ضبط سفينة إيرانية على متنها 19 بحارًا‎ أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، أنها “ضبطت سفينة إيرانية على متنها 19 بحارًا، قبالة سواحل أرخبيل سقطرى، شرقي البلاد”. وقال رئيس الحكومة، أحمد