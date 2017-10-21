MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع السبت 21 أكتوبر 2017 10:20 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير اعتبر ذلك جريمة لا أخلاقية تستوجب المحاكمة : (حقوقنا ) يستنكر قرار الحوثيين إغلاق المدارس وارسال الأطفال إلى جبهات القتال
أخبار وتقارير

اعتبر ذلك جريمة لا أخلاقية تستوجب المحاكمة : (حقوقنا ) يستنكر قرار الحوثيين إغلاق المدارس وارسال الأطفال إلى جبهات القتال

السبت 21 أكتوبر 2017 09:28 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:

 

عبر مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان في اليمن ( حقوقنا ) عن استنكاره الشديد لقرار (انصار الله - الحوثيين ) وحكومتهم في صنعاء بتوسيع مساحة وأعداد الأطفال المنخرطين في القتال في مختلف جبهات الحرب التي تشهدها اليمن ..
والذي جاء على لسان ( حسن زيد وزير الشباب والرياضة .. ) والذي أشار الى وقف سير العملية التعليمية فترة عام ونقل الأطفال تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية ) .. الى جبهات القتال..
وأكد المركز في بيان صدر عنه لهذا الغرض أن إصرار أنصار الله ( الحوثيين ومن معهم ) في استخدام الأطفال في المعارك الحربية وفي جبهات القتال إنما يعبرون عن اصرارهم في مواصلة انتهاك حقوق الأطفال و ارتكاب الجرائم الإنسانية البشعة المتمثلة في قتل الأطفال.. فيما ان مواقع تواجدهم هي المدارس وليست جبهات القتال ..
وفيما قال بيان المركز أن هذا الموقف / القرار لا أخلاقي ويعد تحديا للمجتمع الدولي والمواثيق والعهود الإنسانية فقد دعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية الى إدانة هذا القرار وما يحمله من جريمة بحق الطفولة وحقوقهم الإنسانية والضغط على ( أنصار الله وحلفائه ) بإلغاء هذا القرار واحترام حقوق الطفل ووقف استخدام الأطفال في الصراع والحرب الدائرة في اليمن والتوقف عن مواصلة الجرائم التي تستهدف الأطفال واﻻسر واﻻمهات.

وفي ختام بيانه دعا مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان الى إحالة كل من يقفون وراء تجنيد الأطفال والداعون والمشجعون لممارسة هذه الجريمة البشعة.. الى محكمة الجنايات الدولية باعتبارهم مرتكبي جرائم حرب ضد الإنسانية.


المزيد في أخبار وتقارير
البخيتي يدعو حزبي الإصلاح والرشاد إلى حل نفسيهما
دعا الكاتب والسياسي علي البخيتي، حزب التجمع اليمني للإصلاح "الإخواني" والرشاد "السلفي"، إلى حل نفسيهما، والعمل مع القوى الوطنية الأخرى على إنشاء أحزاب وطنية عابرة
اعتبر ذلك جريمة لا أخلاقية تستوجب المحاكمة : (حقوقنا ) يستنكر قرار الحوثيين إغلاق المدارس وارسال الأطفال إلى جبهات القتال
  عبر مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان في اليمن ( حقوقنا ) عن استنكاره الشديد لقرار (انصار الله - الحوثيين ) وحكومتهم في صنعاء بتوسيع مساحة وأعداد الأطفال المنخرطين
سبيع :الحوثيون يفعلون مع صالح نفس ماكان يفعله مع (خصومه)
قال الكاتب اليمني نبيل سبيع ان الحوثيين باتوا  يمارسون نفس الاساليب التي مارسها صالح طوال سنوات مع خصومه السياسيين . وقال سبيع ان الحوثيين يهددون علي عبدالله




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
شبيه بن دغر يوضح صلة القرابة بينهما
مسئولون : تراجع لساعات تشغيل الكهرباء بعدن
مصدر : تجهيز قوة عسكرية ضخمة سيقودها (هاني بن بريك) لتحرير بيحان
مصادر روسية للخليج: زيارة (صالح) لروسيا بطلب من (بوتين) وباتفاق مع (سلمان)
قوات موالية للواء الاحمر تتقدم بمناطق بشبوة
مقالات الرأي
كان ولازال الدين منذ البدء هدأيه إلى الطريق القويم. ولم يكن للإسلام منذ أيام ابونا إبراهيم وكان حنيفا مسلما
لا يجد الباحث الاقتصادي وحتى المواطن العادي المتابع لتطور الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن الحرب الأهلية في
ولا يسعنا هنا الا ان نقول اهلا وسهلا ابا جلال الى ارضكم الغالية الجنوب وانت الرئيس والاب الفاضل والمناضل
كلما قل احتكاك الأشخاص المتعلمين تعليما عالياً بأشباههم من ذات الاختصاص، كلما زاد جهلهم بذواتهم وبالآخرين.
حين كان العالم تحكمه قطبين شرقي وغربي شرقي ما عُرف بالمعسكر الاشتراكي ( الاتحاد السوفيتي) وغربي ما عرف بالدول
ملامح التحرك الأمريكي برزت وتهدف إلى حلحلة أزمة اليمن ، التدخل الروسي في اليمن سيضيف ترنح آخر لأمريكا ،
تحدث القيادي في الجبهة القومية خالد عبدالعزيز بأن "حضرموت لم تسقط بل تحررت" في إطار حديثه عن ثورة 14 أكتوبر في
تشير كل الوقائع السياسية والمؤشرات الاقتصادية ان سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد سيتجاوز ال500ريال يمني عما
لقد شهدت المجتمعات العربية والمصرية تحديداً في السنوات القليلة الماضية تصاعداً مضطرداً في خطاب المرأة
  ابحثوا معنا عن الحب اين ذهب و اين أختفى بعد ان هرب من بين اضلاعنا و توارى عن مشاعرنا و تركنا كالعراء في
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك المولود
ألف مليون مبروك عقد القران يا حسين باقرين
وفيات
محلي وتنفيذي البريقة ينعي وفاة المدير السابق لمكتب الثروة السمكية بالمديرية
اللواء بن بريك يعزي القيادي في الحراك الجنوبي "رائد باجابر" في وفاة عمه
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017