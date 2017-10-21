قررت الحكومة منح كل جرحى الاعاقة الدائمة في الحرب الاخيرة ارقام عسكرية وذلك بحسب ما افاد وكيل محافظة عدن لشئون اسر شهداء وجرحى الحرب.

وقال علوي النوبة في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان الحكومة قررت ترقيم الجرحى ذوي الاعاقات الدائمة .

واضاف قائلا :" بفضل وتوفيق من الله ، يعلن مكتب الوكيل علوي النوبة لشؤون الشهداء والجرحى عدن..للاخوة الجرحى ذوي الاعاقات الدائمة الابطال...انه وبعد ان تم استكمال جميع اجراءات التوثيق والرفع بملفاتهم الى وزارة الدفاع وبعد ان قمنا بمتابعة اجراءات المباينة واستكمالها ..

وتابع قائلا:" تقرر البدء في اجراءات الترقيم ابتداء من يوم الثلاثاء القادم الموافق 24 اكتوبر...وبحيث ستكون هناك لجنة للترقيم ولديها الاستمارات الخاصة بالترقيم .

ومن منطلق رد الوفاء لتضحيات الجرحى الابطال المقعدين طريحي الفراش الغير قادرين على الحضور...فأننا نشعرهم بأن لجنة ترقيم خاصة ستقوم بالنزول الى منازلهم لترقيمهم وهذا شرف لنا.

واننا سنقوم يوم الاثنين بانزال جدول يحدد مواعيد وموقع لجنة الترقيم لكل مديرية من مديريات عدن .

كما نهيب بالاخوة الجرحى المعاقين (العسكريين و الموظفين في القطاع الحكومي ) بتعبئة استمارة خاصة من اجل استحقاقاتهم من الترقيات والدرجات الوظيفية .

وفي الختام نشكر الاخوة في وزارة الدفاع وفي وزارة الداخلية على تعاونهم معنا وتسهيل الاجراءات.

المزيد في أخبار وتقارير سبيع :الحوثيون يفعلون مع صالح نفس ماكان يفعله مع (خصومه) قال الكاتب اليمني نبيل سبيع ان الحوثيين باتوا يمارسون نفس الاساليب التي مارسها صالح طوال سنوات مع خصومه السياسيين . وقال سبيع ان الحوثيين يهددون علي عبدالله بعد جهود حثيثة للوكيل النوبة .. الحكومة تقرر صرف ارقام عسكرية لجرحى اعاقة الحرب والبدء بالإجراءات خلال ايام قررت الحكومة منح كل جرحى الاعاقة الدائمة في الحرب الاخيرة ارقام عسكرية وذلك بحسب ما افاد وكيل محافظة عدن لشئون اسر شهداء وجرحى الحرب. وقال علوي النوبة في تصريح شهيد وجريحان من المقاومة الجنوبية اثر سقوط قذيفة هاون على موقعهم بالمخا استشهد احد افراد المقاومة الجنوبية فيما اصيب اثنين اخرين اثر سقوط قذيفة هاون على موقعهم في جبهة المخا. وقال مصدر في المقاومة الجنوبية لـ(عدن الغد) أن مليشيات الحوثي