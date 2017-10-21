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شهيد وجريحان من المقاومة الجنوبية اثر سقوط قذيفة هاون على موقعهم بالمخا

السبت 21 أكتوبر 2017 07:15 مساءً
المخا (عدن الغد) خاص:

استشهد احد افراد المقاومة الجنوبية فيما اصيب اثنين اخرين اثر سقوط قذيفة هاون على موقعهم في جبهة المخا.

وقال مصدر في المقاومة الجنوبية لـ(عدن الغد) أن مليشيات الحوثي وصالح أطلقت قذائف هاون على احدى مواقع المقاومة الجنوبية القريبة من معسكر خالد في المخاء.

وأضاف المصدر أن القذائف تسببت باستشهاد احد الافراد وجرح اثنين اخرين جميعهم من ابناء الصبيحة المرابطين هناك.

 

*من انعم الزغير البوكري


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شهيد وجريحان من المقاومة الجنوبية اثر سقوط قذيفة هاون على موقعهم بالمخا
استشهد احد افراد المقاومة الجنوبية فيما اصيب اثنين اخرين اثر سقوط قذيفة هاون على موقعهم في جبهة المخا. وقال مصدر في المقاومة الجنوبية لـ(عدن الغد) أن مليشيات الحوثي




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