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علي السعدي :المجلس الانتقالي يسير على خطى مكونات الحراك (الفاشلة)

السبت 21 أكتوبر 2017 05:47 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قال السياسي والقيادي في الحراك الجنوبي علي محمد السعدي ان المجلس الانتقالي الجنوبي يسير على نفس خطى الفشل التي سارت عليها مكونات الحراك الجنوبي.

وقال السعدي ان المكونات التفريخية في الحراك كانت تتسابق بالدعوة الى مليونيات الحراك الثابتة مثل المناسبات الوطنية ولن يتجرأ مكون على الدعوة بمليونية خارج هذه المناسبات الثابتة لأن هذه المكونات الهلامية تدرك أنه لن يحضر أحد في حالة اراد مكون أن يختبر تواجده على الأرض ودعا خارج هذه المناسبات .

وأضاف بالقول :" والان الانتقالي يسير على هدا تلك المكونات الفاشلة وجالسين يحسبون للمناسبات المعتادة لأنهم اعتقد يدرك حجمهم أنه لن يأتي أحد في حالة دعا المجلس لمليونيه خارج المناسبات التي تأتي لها الجماهير الجنوبية كعادة تعودوا على حضورها.

كيف يسمعنا الانتقال دعوة خارج المناسبات المعتادة لكي نعرف أن هذا حجم المجلس أما انهم جالسين يعدون الايام ويحسبونها بالساعات والدقائق لمناسبة 30 نوفمبر وبايدعون فأحسن لهم ينضمون الى مكون صالح يحيى وكثر الله خيرهم.


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قال السياسي والقيادي في الحراك الجنوبي علي محمد السعدي ان المجلس الانتقالي الجنوبي يسير على نفس خطى الفشل التي سارت عليها مكونات الحراك الجنوبي. وقال السعدي ان


تعليقات القراء
283599
[1] ههههههههههه
السبت 21 أكتوبر 2017
جنوبي حر | العاصمة عدن
نسيت يوم اعلان عدن التاريخي يا حلو يهههههههههه 4 مايو 2017 لم يكن يوم مناسبة يا حلو انت يا اهبل

283599
[2] وأنت إيش عملت ياسيد الفاشلين .. ؟؟ على الأقل الجماعه نظموا حالهم واصبحوا عنوان منظم للقضيه الجنوبيه .. يبدو انك احد الثرثارين باسم القضيه الجنوبيه .. اخجل يا رجل .
السبت 21 أكتوبر 2017
علي محمد السعدي | جزر الواق واق
وأنت إيش عملت ياسيد الفاشلين .. ؟؟ على الأقل الجماعه نظموا حالهم واصبحوا عنوان منظم للقضيه الجنوبيه .. يبدو انك احد الثرثارين باسم القضيه الجنوبيه .. اخجل يا رجل .



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