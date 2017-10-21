علي السعدي :المجلس الانتقالي يسير على خطى مكونات الحراك (الفاشلة)

قال السياسي والقيادي في الحراك الجنوبي علي محمد السعدي ان المجلس الانتقالي الجنوبي يسير على نفس خطى الفشل التي سارت عليها مكونات الحراك الجنوبي.

وقال السعدي ان المكونات التفريخية في الحراك كانت تتسابق بالدعوة الى مليونيات الحراك الثابتة مثل المناسبات الوطنية ولن يتجرأ مكون على الدعوة بمليونية خارج هذه المناسبات الثابتة لأن هذه المكونات الهلامية تدرك أنه لن يحضر أحد في حالة اراد مكون أن يختبر تواجده على الأرض ودعا خارج هذه المناسبات .

وأضاف بالقول :" والان الانتقالي يسير على هدا تلك المكونات الفاشلة وجالسين يحسبون للمناسبات المعتادة لأنهم اعتقد يدرك حجمهم أنه لن يأتي أحد في حالة دعا المجلس لمليونيه خارج المناسبات التي تأتي لها الجماهير الجنوبية كعادة تعودوا على حضورها.

كيف يسمعنا الانتقال دعوة خارج المناسبات المعتادة لكي نعرف أن هذا حجم المجلس أما انهم جالسين يعدون الايام ويحسبونها بالساعات والدقائق لمناسبة 30 نوفمبر وبايدعون فأحسن لهم ينضمون الى مكون صالح يحيى وكثر الله خيرهم.

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