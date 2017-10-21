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قيادي بحزب الإصلاح: عدن تصدر الراقصات إلى تعز!

القيادي بحزب الاصلاح عبدالله العديني
السبت 21 أكتوبر 2017 04:00 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

اتهم القيادي الاصلاحي عبدالله العديني العاصمة عدن بتصدير الراقصات الى محافظة تعز.

وقال العديني بمنشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "اليوم وفي خطبة الجمعة تحدثت منكرا لما جرى من رقص للفتيات والشباب في حفل 14 أكتوبر في قاعة السعيد بجوار مقبرة الشهداء وأنكرت إستقدام راقصات من عدن وقلت نحن طالبنا بالمرتبات فأتوا لنا بالراقصات".

واضاف العديني "طالبت مدير مكتب الثقافة بالإعتذار فهذه ليست ثقافتنا وقلت ثقافتنا إسلامية قرأنية.. وطالبت المصلين بالإنكار بألسنتهم وحذرت عدة مرات من استخدام العنف وقلت سوف نستخدم كل الوسائل السلمية في مقاومة هذا المنكر وقلت للناس استخدموا ألسنتكم ولاتستعملوا بنادقكم بل ولاأيديكم
والخطبة مسجلة صوت وصورة والمصلون جميعا يسمعون ويفهمون هذا".

واستنكر ناشطون جنوبيون تهكم القيادي الاصلاحي وطالبوه بالاعتذار بعد وصفه لعدن بانه مدينة تصدر الراقصات. 


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تعليقات القراء
283572
[1] راقصاتكم لكم
السبت 21 أكتوبر 2017
احمد اسماعيل | عدن
والله نحن في عدن رجعنا لكم راقصاتكم ياصاحب تعز .. وهن مش غريبات عنكم هولاء هن اخواتكم ومكالفكم التي صدرتوهن ايم حكمكم مع عفاش... ول تشتي قوائم بالاسماء فهي موجودة بس الخوف عليك احتمال تلاقي بين الاسماء قريبات لك..

283572
[2] راقصاتكم لكم
السبت 21 أكتوبر 2017
احمد اسماعيل |
هذا اللي ناقص عديني اصلاحي طلع له لسان ويتكلم على عدن.. ياشيخ الراقصات هن اللي انتم الاصلاحيين والعفاشين صدرتوهن إلى عدن... وونخاف لو فتشت في اسمائهن قد تلاقي واحده اتنثين من قريباتك... وعشان كذه رجعنا لكم راقصاتكم

283572
[3] من ايام الحزب كل ساقطه جاي من تعز
السبت 21 أكتوبر 2017
محمد النهدي | الجنوب العربي حضرموت
انته ياساقط تتكلم عن البنادق يجبان ياخادم الزيود اسيادك الزيود يتزوجون بناتكم غصبا عن انوفقكم ماشفني حد منك حمل بندق اما عدن فيها كل أبناء الجنوب ماقد حصل ان فيه قحبه منهم اما بضاعتكم كلها مقحبه وعلى راسهن توكل كرمان تشرب الخمر في تركيا موثق وقال حزب إسلامي سكر حلقك الخام ياردله

283572
[4] العدين تتبع اب
السبت 21 أكتوبر 2017
علاء | عدن لنجعلها خاليه من البعاطيط
ومع ذلك ان صح ماقاله فاول من يستنكره ابناء تعز ..الا يكفي الشرعيه والحوافيش والجعاربه ..تحيه لبنات عدن اشرف واطهر بنات اليمن ..ولاصدق انه قال ذلك فقد اصبح تحوير الكلام من اساسيات سياسات البعض خصوصا على تعز ..

283572
[5] بضاعتكم ردت اليكم
السبت 21 أكتوبر 2017
الجنوبي الاصيل | بلاد الخير دام الله عزها للعرب والمسلمين
بضاعتكم ردت اليكم يجب عليكم ان تفرحو ا من سداد الديون

283572
[6] شوف العقلية التي لاتتكلم عن ماهوآ الأهم
السبت 21 أكتوبر 2017
بو أديب | عدن
هذا وقته هذا الكلام والذي انتهت عنده كل مشاكل الوطن والحرب والجوع والمرض وأصبح الكلام عن الخصر وماتحت . هذه هي العقلية التي يتمتع بها قادة ألأصلآح مع ألأسف وكأنه هوا الهدف ألأسمى وألأول ونسينى كل شي.

283572
[7] مامعهم غير المكر
السبت 21 أكتوبر 2017
شبواني | شبوه
استحي على عمرك واستحي وانت تقبظ مال السحت استحي وانت ومن على شاكلتك اشباه النساء . قبح الله هل الوجه

283572
[8] انا شخصيا اعرف اكثر من ١٠٠ رقاصه تعزيه
السبت 21 أكتوبر 2017
جنوبي | عدن
او بيت الفقيه. وصنعاء. وخمسه مخانييث من تعز وحدا منهم ابنك كيف تقول من عدن. واكبر واحسن شغل يجي من تعيز اوف اسال ام علاء وبيني وبينك تعز احسن شي بهاء الرقاصات.

283572
[9] هي بضاعتكم المزجاة ردت لكم
السبت 21 أكتوبر 2017
صعيد العوالق | ابوظبي
ونحن كذلك ياسماحة الشيخ ناًنف من هذا الفعل ولا نتمناه لالنساء الجنوب ولا الشمال ولا لاي مسلم ،وقبل فترة سمعت في برنامج في تلفزيون المخلوع خلعا والمزبوط زبطا واحد من اب يتكلم على نساء الجنوب ، والحقيقة ان الاصل في المجمل هو العفاف والشرف في كل بلاد العالم حتى البلاد التي تتهم بانها فالته الاغلب الاعم هم العفيفون الشرفاء والاستثناء هم المنحرفون رتلك هي فطرة الله ،وبما اني ابن عدن امررت وعرفت كل زغط من التواهي الى المعلا والقلوعة وعدن( كريتر) من راس العقبة الى الخساف الى حافة حسين الى السيلة والقطيع وحوافي اليهود ومن راس شعب العيدروس لما عند بيوت اهل امان لما المعاشيق وحقات وخور مكسر ما كان لنا فيه جولات اولا انه كان مسكون بالبريطانيين ولكن الشيخ عثمان والمنصورة والقاهرة الى دار سعد والممدارة فكلها معروفة لنا زغط زغط ولنا معارف وجيران نعزهم ونحترمهم ومثل ما اسلفت معظم الناس والاغلب الاعم اشراف ومحترمين والقلة القليلة التي لا تبان نسبتها هم المنحرفون ومع اعتذاري لمن قد يصيبه سهم كلامي فاغلبية المومسات كن من اب وتعز والمناطق الوسظى وكان الله بالسر عليما ، وربنا يستر غالولايا. على قولة المصريين وخل الطبق مستور يا فضيلة الشيخ.

283572
[10] بناتكم كانو ضايعات عنكم والان غرفة بيتهم فين
السبت 21 أكتوبر 2017
الحمد لله اني جنوبي | عدن
ياشرموط ياساقاط هذا بضاعتكم وشرفكم الذي فرطتو فية ايام عفاش كنتو تطبلو لو الان دعسكم ياجزكم وجاي تتكلم ع عدن ياقذر دحباشي وسخ تفو عليك انت وعلاء الناقص



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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