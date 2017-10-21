قيادي بحزب الإصلاح: عدن تصدر الراقصات إلى تعز!
عدن (عدن الغد) خاص:
اتهم القيادي الاصلاحي عبدالله العديني العاصمة عدن بتصدير الراقصات الى محافظة تعز.
وقال العديني بمنشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "اليوم وفي خطبة الجمعة تحدثت منكرا لما جرى من رقص للفتيات والشباب في حفل 14 أكتوبر في قاعة السعيد بجوار مقبرة الشهداء وأنكرت إستقدام راقصات من عدن وقلت نحن طالبنا بالمرتبات فأتوا لنا بالراقصات".
واضاف العديني "طالبت مدير مكتب الثقافة بالإعتذار فهذه ليست ثقافتنا وقلت ثقافتنا إسلامية قرأنية.. وطالبت المصلين بالإنكار بألسنتهم وحذرت عدة مرات من استخدام العنف وقلت سوف نستخدم كل الوسائل السلمية في مقاومة هذا المنكر وقلت للناس استخدموا ألسنتكم ولاتستعملوا بنادقكم بل ولاأيديكم
والخطبة مسجلة صوت وصورة والمصلون جميعا يسمعون ويفهمون هذا".
واستنكر ناشطون جنوبيون تهكم القيادي الاصلاحي وطالبوه بالاعتذار بعد وصفه لعدن بانه مدينة تصدر الراقصات.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها