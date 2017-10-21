مستشفى الملاح الريفي ..إمكانيات بسيطة وعمل أنساني عظيم

مستشفى الملاح الريفي يقع في مدينة الملاح مركز مديرية الملاح كبرى مديريات ردفان الأربع من حيث المساحة ما يجعل من موقع المستشفى في مركز المديرية المترامية الإطراف ذو أهمية لتسهيل وصول المرضى إلية من القرى البعيدة ، كما كان له دور كبير في استقبال الجرحئ من جبهة بله العند إثناء الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي وصالح ..

وخلال النزول إلى المستشفى التقينا بالاخ عادل محمد علي مدير مستشفى الملاح الريفي الذي رحب ترحيباً كبيراً بعدن الغد التي تعتبر أول وسيلة إعلامية تزور مستشفى الملاح وتسلط الضوء على ما يقدمه من خدمات برغم شحة الإمكانيات .

حيث قال منذ تولينا مهام إدارة هذا المرفق الحيوي الهام واجهتنا العديد من الصعاب والمشكلات منعتنا من العمل والعطاء فقمنا برفعها إلى مدير مكتب الصحة في المديرية الأخ محمود الخضر الذي بدوره نقلها إلى السلطة المحلية ممثلة بالأخ أنيس محمد ناصر من اجل انتشال المستشفى من وضعه الحالي وتحسين الأداء من خلال وجوب وجود دكتورة نساء وولادة لافتقار المستشفى لها ولمعالجة نساء المنطقة ولتوفير عناء الذهاب إلى مستقيات بعيدة والتي غالباً ما تتوفى فيها الأم أو طفلها قبل وصولها إليها بسبب بعد المسافة ووعورة الطريق .

فتجاوب الأخ أنيس محمد ناصر مدير عام المديرية مشكوراً بالتعاقد مع دكتورة نساء وولادة على نفقة صندوق النظافة والتنمية في المديرية وتوفير الأدوية ومتابعة مكتب الصحة لحج بتوفير كافة ما يلزم من معدات وأدوية للمستشفى .

وأضاف أنة يجري التواصل مع مكتب الصحة لحج من اجل توفير سيارة إسعاف للمستشفى تساعد على نقل الحالات الحرجة الى مستفيات عدن . كما تم التواصل عبر المدير العام مع احد فاعلي الخير وجمعية النقيب الخيرية وتم توفير جهاز انتراساون الذي يساعد على الكشف المبكر لإمراض النساء والعديد من اللامراض الأخرى .

أهم الأقسام العاملة في المستشفى ..

* قسم الأمومة والطفولة .

عمل متكامل بدوام 24 ساعة وتحت إشراف دكتور ورئيس قسم وطاقم ممرضات لاستقبال الأمهات وأطفالهن وتقديم التوعية الخاصة للأم من مخاطر الحمل المتتابع وطرق تنظيم الأسرة والقيام بحملات التطعيم الدوري والاهتمام بصحة الأطفال من خلال قسم التغذية للأم والأطفال المصابون بسوء التغذية

* قسم عيادة المستشفى

* قسم الطوارئ

* قسم المختبر للفحوصات الدورية ..

أهم المشاكل والصعوبات التي يعاني منها المستشفى ..

إن من أهم المشاكل التي لإزالة تواجهنا ونتمنى من الجهات ذات العلاقة ان تعمل على تذليلها لكي نتمكن من مواصلة العمل في خدمة المواطن .

1- تلف الشبكة الكهربائية الداخلية للمستشفى ما يعيق العمل في كافة الأقسام ويتسبب في إعطاب الأجهزة ما استدعى استبدالها بالطاقة البديلة ( الطاقة الشمسية ) إلا أنها لاتفي بالغرض .

2-عدم استلامنا لعدد من المعدات التي لازالت تحت يد المدير السابق للمستشفى .

3- عدم توفر الأدوية اللازمة والكافية وبشكل دوري من قبل مكتب الصحة في المحافظة .

* من/ مجد فضل صالح

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