الصيعري يمثل بلادنا في المؤتمر الدولي العاشر " للكومسيك" بالعاصمة أنقرة
(عدن الغد) خاص:
تشارك بلادنا في الاجتماع العاشر لمجموعة عمل النقل والاتصالات التابعة للجنة التعاون الاقتصادي المنعقد بمنظمة المؤتمر الاسلامي "comcec" بتركيا خلال الفترة ١٨ — 19 اكتوبر الجاري تحت عنوان " تطوير عمل مسارات النقل بالدول الاعضاء " .
واستعرضت اللجنة التي مثل بلادنا فيها مدير عام ميناء الوديعة البري مطلق الصيعري دراسة شملت المسارات الخاصة بالنقل في الدول الاسلامية عبر جمع البيانات والبيانات المتعلقة بهذه المسارات و تحليلها من 6 مجالات رئيسية مثل الثقافية و السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والفنية و ونواحي الامن والسلامة لهذه المسارات .
وتناول الاجتماع تاثير هذه المسارات على التجارة البينية بين الدول ومع العالم ، موضحة أهميتها الكبيرة في انعاش الاقتصاد والتنمية في جميع المجالات .
بينت الدراسة عبر عينة للمسارات في كل من دول اسيا و الشرق الاوسط وافريقيا ان معظمها لا تطابق المعايير الموضوعة عالميا حيث تنقصها البنية التحتية اللازمة وعدم التجانس في قوانين النقل للدول المتضمنة في الدراسة اضافة الى العديد من الاسباب الاخرى .
شاركت العديد من الدول والمنظمات المتخصصة و طرحة اراءها بهذا الخصوص والمتضمنة تحويل الطرق الواصلة بين الدول الى مسارات نقل معتمدة ، و تنشيط القوانين و الانظمة والاجراءات خاصة في نقاط العبور بين الدول ،وزيادة فعالية وتطوير أنظمة النقل وجميع البيانات الخاصة بهذه المسارات و تشجيع الاستثمارات في تطوير الطرق والقطارات والموانئ ،وتطوير المسارات ونقاط النقل الوجستية ..
ورفعت عدة نقاط هامه لعرضها على الاجتماع الوزاري الدولي الذي مزعم اقامة الشهر الجاي .
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