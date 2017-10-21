تشارك بلادنا في الاجتماع العاشر لمجموعة عمل النقل والاتصالات التابعة للجنة التعاون الاقتصادي المنعقد بمنظمة المؤتمر الاسلامي "comcec" بتركيا خلال الفترة ١٨ — 19 اكتوبر الجاري تحت عنوان " تطوير عمل مسارات النقل بالدول الاعضاء " .

واستعرضت اللجنة التي مثل بلادنا فيها مدير عام ميناء الوديعة البري مطلق الصيعري دراسة شملت المسارات الخاصة بالنقل في الدول الاسلامية عبر جمع البيانات والبيانات المتعلقة بهذه المسارات و تحليلها من 6 مجالات رئيسية مثل الثقافية و السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والفنية و ونواحي الامن والسلامة لهذه المسارات .

وتناول الاجتماع تاثير هذه المسارات على التجارة البينية بين الدول ومع العالم ، موضحة أهميتها الكبيرة في انعاش الاقتصاد والتنمية في جميع المجالات .

بينت الدراسة عبر عينة للمسارات في كل من دول اسيا و الشرق الاوسط وافريقيا ان معظمها لا تطابق المعايير الموضوعة عالميا حيث تنقصها البنية التحتية اللازمة وعدم التجانس في قوانين النقل للدول المتضمنة في الدراسة اضافة الى العديد من الاسباب الاخرى .

شاركت العديد من الدول والمنظمات المتخصصة و طرحة اراءها بهذا الخصوص والمتضمنة تحويل الطرق الواصلة بين الدول الى مسارات نقل معتمدة ، و تنشيط القوانين و الانظمة والاجراءات خاصة في نقاط العبور بين الدول ،وزيادة فعالية وتطوير أنظمة النقل وجميع البيانات الخاصة بهذه المسارات و تشجيع الاستثمارات في تطوير الطرق والقطارات والموانئ ،وتطوير المسارات ونقاط النقل الوجستية ..

ورفعت عدة نقاط هامه لعرضها على الاجتماع الوزاري الدولي الذي مزعم اقامة الشهر الجاي .

المزيد في أخبار وتقارير الصيعري يمثل بلادنا في المؤتمر الدولي العاشر " للكومسيك" بالعاصمة أنقرة تشارك بلادنا في الاجتماع العاشر لمجموعة عمل النقل والاتصالات التابعة للجنة التعاون الاقتصادي المنعقد بمنظمة المؤتمر الاسلامي "comcec" بتركيا خلال الفترة ١٨ — 19 شبيه بن دغر يوضح صلة القرابة بينهما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشبيه رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغـر. وقال آخرون أن شبيه بن دغر ويدعى "عبدالرحمن العنقري" هو أحد أقاربه. وأوضح تدريب في خط المواجهات.. استعداد عسكري قتالي في جبهة باب المندب اختتم صباح أمس الأول الخميس، لواء باب المندب الدورة التدريبية العسكرية الأولى لعدد 15 فرد من اللواء في جبهة باب المندب بمديرية ذوباب في محافظة تعز. وحضر الاختتام