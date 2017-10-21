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شبيه بن دغر يوضح صلة القرابة بينهما

صورة لرئيس الوزراء وشبيهه
السبت 21 أكتوبر 2017 12:56 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشبيه رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغـر. 

وقال آخرون أن شبيه بن دغر ويدعى "عبدالرحمن العنقري" هو أحد أقاربه.

وأوضح الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي " عبدالرحمن السعدي لـ(عدن الغد) أن الصورة كانت مجرد مزحة بينه وبين صديقة "عبدالرحمن العنقري" شبيه بن دغر.

وأضاف قائلاً: نشرت الصورة في صفحتي على موقع فيس بوك , لغرض المزح , وتفاجأت من انتشارها بصورة كبيرة وملفته على الفيس بوك و الواتساب.

ورد شبيه بن دغر " عبدالرحمن العنقري " على صفحته بالفيس بوك قائلاً:

توضيح !!
● وصلني كلام من بعض الاصدقاء ان في مجموعات واتساب تتناقل الصورة على ان في صله قرابه بيني وبين بن دغر !!
وطلبوا مني توضيح , واحب اقول ان لا اعتراض على خلق الخالق ويخلق من الشبه اربعين مثل ما يقولون .
ولكن هي كانت مزحه من اصدقاء فقط ولا توقعت ان تتطور .
■ ومن يتابع صفحتي سيعرف توجهي انه عكس بن دغر وضده في كثير من الامور .
ولكن يا ليت ان توصل له الصورة ونتقابل وهناك كلام كثير في قلبي نفسي اوصله لسيادته سيعجبكم .
تحياتي لكم جميعاً ولكل من نقل الصورة بطريقة مزحه .


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