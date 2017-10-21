تدريب في خط المواجهات.. استعداد عسكري قتالي في جبهة باب المندب

اختتم صباح أمس الأول الخميس، لواء باب المندب الدورة التدريبية العسكرية الأولى لعدد 15 فرد من اللواء في جبهة باب المندب بمديرية ذوباب في محافظة تعز.

وحضر الاختتام والتكريم قائد لواء باب المندب لؤي الزامكي وركن التدريب في اللواء فيصل ناصر ومدرب الدورة علي الصالحي والعديد قادة الكتائب والسرايا.

وفي كلمة ألقاها قائد لواء باب المندب لؤي الزامكي أثناء اختتام الدورة العسكرية وتكريم المتدربين المشاركين على الحاضرين أكد أن هذه الدورة تم تنفيذها بجهود ذاتية من قبل قيادة اللواء في جبهة باب المندب وبأقل الإمكانيات والموارد المتواجدة في الجبهة، مشيرا الى أن هذه الدورة الأولى وستلحقها دورات عسكرية أخرى لجميع أفراد اللواء بشكل أقوى وفترة زمنية أطول.

وأكد الزامكي أن نجاح هذه الدورة العسكرية بفضل من الله وبجهود وتظافر جميع قيادات وحدات اللواء، مضيفا، نتقدم بالشكر لفخامة الرئيس القائد المشير عبدربه منصور هادي والأخوة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المشرفة على تحرير الساحل الغربي في اليمن على اشرافهم المستمر ومتابعتهم لتأهيل وتدريب أفراد لواء باب المندب ودعمهم لجبهات ومواقع القتال في جبال وتباب ذوباب لتحرير جبال العمري وبقية المناطق من سيطرة ميليشيات الحوثي وعفاش.

وألقى ركن التدريب فيصل ناصر كلمة وجهها للمتدربين، قائلا: أن هذه الدورة هي الأولى من نوعها التي يتم تنفيذها في الخطوط الأمامية من المواجهات وأن ما تلقوه في الدورة العسكرية التي استمرت 15 يوما يجب أن يطبق في الجبهات القتالية وسيتم كذلك تدريبهم دورات عسكرية متقدمة في مجالات متعددة وخلال الأيام القادمة سيتم تطبيق خطة تدريبية مستمرة لجميع أفراد السرايا والكتائب في جبهة باب المندب وتم إقرار هذه الدورات العسكرية من قبل قيادة اللواء بعد استبسال بطولي لرجال المقاومة الجنوبية في جبهات القتال وتضحياتهم المستمرة حتى الان في سبيل الله والدين والوطن تم العمل على تشكيل لواء عسكري قتالي في جبهة باب المندب ضمن جيش نظامي مدرب ذو مهارات وقدرات قتالية عالية لدحر مواقع ميليشيات الحوثي وعفاش والسيطرة عليها وتحرير البلاد من ظلمهم وفسادهم.

وفي تصريح لمدرب الدورة العسكرية الأخ علي الصالحي أكد أن هذه الدورة هي باشراف ودعم مباشر من قبل قيادة اللواء ممثلة بالقائد لؤي الزامكي وهي بادرة متميزة للإهتمام بأفراد وجنود اللواء وتعزيز مكانة الجبهة القتالية ضد العدوان الحوثي العفاشي وتعتبر بمثابة نواة للعملية التدريبية العسكرية ودافع تشجيعي لجميع أفراد لواء باب المندب في الجبهة التي ستساهم في صقل وتعزيز مهارات الجنود القتالية و الميدانية ونشكر قيادة اللواء على ثقتهم فينا لتولي هذه المهمة الوطنية التي سنقوم بتنفيذها على أكمل وجه وسنبذل كل ما أوتينا من قوة في تدريب الجنود وتمكينهم من مهاراتهم القتالية.



*المركز الإعلامي باب المندب

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