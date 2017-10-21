ولد الشيخ يلتقي الرئيس هادي اليوم لاحياء مشاورات السلام

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس الجمعة، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة لعرض "مبادرة إنسانية" على الحكومة الشرعية اليمنية وسفراء الدول الخمس الكبرى لإحياء المشاورات.



وقالت مصادر يمنية، إن الزيارة تأتي في إطار جولة جديدة لإحياء مشاورات السلام المتعثرة منذ أكثر من عام، مشيرةً إلى أن ولد الشيخ التقى وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي.



وسيلتقي ولد الشيخ اليوم بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لمحاولة احياء مشاورات السلام وسيعرض عليه بنود المبادرة الجديدة بحسب المصادر



وذكر ولد الشيخ، في إحاطة بشأن اليمن في الدورة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي، أنه سيناقش تفاصيل الاقتراح مع الحكومة اليمنية وتحالف "الحوثي وصالح"، لافتاً إلى أن الأخير التزم بالمشاركة في مناقشة أخرى بشأن تفاصيل الاقتراح.



وتشمل المبادرة الإنسانية الجديدة أفكاراً لحل 5 ملفات إنسانية؛ على رأسها ميناء الحديدة، ومطار صنعاء الدولي، وأزمة مرتبات موظفي الدولة، والمعتقلون والأسرى، بالإضافة إلى حصار الحوثيين لمدينة تعز.

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