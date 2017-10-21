وفد من وزارة النقل يشارك في اجتماع مجلس وزراء النقل العرب بالإسكندرية
وزير النقل الاستاذ مراد الحالمي
السبت 21 أكتوبر 2017 11:13 صباحاً
عدن (عدن الغد)خاص:
عدن (عدن الغد)خاص:
غادر ظهر امس الجمعة مطار عدن الدولي وفد وزاري رفيع المستوى متوجهاً إلى جمهوري مصر العربية للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء النقل العرب الذي سيعقد في الإسكندرية ليومين متتاليين (21-22) أكتوبر الحالي .
وترأس الأستاذ مراد علي الحالمي وزير النقل الوفد المشارك في الدورة (30) لمجلس وزراء النقل العرب الذي يُنظم بإشراف جامعة الدول العربية بهدف ترسيخ التعاون والتنسيق المشترك في مجالات النقل البري والبحري والجوي بين وزارات النقل العربية .
ويرافق "الوزير الحالمي" في الاجتماع "القبطان علي محمد صبحي" وكيل وزارة النقل للشئون البحرية والموانئ و"المهندس سالم علي باسمير" رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي و"المهندس فيصل مرعي" نائب الرئيس التنفيذي بالهيئة العامة للشئون البحرية و"الأستاذ فهيم سيف" علي مدير عام مكتب وزير النقل .
* من مروان اليزيدي
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