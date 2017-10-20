قوات الحماية الرئاسية تبدأ تجهيزات معسكر تدريبي ضخم شرق (عدن)
صورة لاعمال التجهيز يوم الجمعة -عدن الغد
الجمعة 20 أكتوبر 2017 06:14 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
بدأت قوات الحماية الرئاسية يوم الجمعة أعمال تجهيز معسكر تدريبي ضخم شرق مدينة عدن .
وقال مسئولون في قيادة القوات لصحيفة "عدن الغد" ان المعسكر سيكون بمنطقة شرق العلم وسيضم مركز تدريبيا وسكنا للآلاف من الجنود بالإضافة إلى مركز تدريب وتأهيل الضباط .
وبدأت جرافات حكومية أعمال مسح لارضية المعسكر تمهيدا لانشاء هناجر خاصة به ومباني داخل المعسكر التدريبي.
وأوضح المسئولون ان أعمال التجهيز هذه تأتي بإشراف شخصي من قائد قوات الحماية الرئاسية العميد ركن ناصر عبدربه .
تعليقات القراء
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[1] اللهم احمدك واشكركم على استجابتك لدعوتي دعوة المظلوم العدني
الجمعة 20 أكتوبر 2017
واحد من الناس | امريكا
اللهم احمدك واشكركم على استجابتك لدعوتي دعوة المظلوم العدني. اللهم زيد جماعة الفانوس تهورا وتكبرا وتجبرا واجعلهم لا يتوقفون عن استفزاز الحكومة الشرعية. نذر علي صيام 30 يوم اذا قرحت العصا بين الزمرة والأطعمة قبل نهاية هذا العام وروت دمائهم النجسة ارض عدن الطاهرة. يارب لنا فترة نعيش في نكد وما شعرنا باي فرح من يوم 13 يناير 1986 . اللهم فرحنا باقتتالهم. احبتي ابناء عدن كرروا دعاء المظلوم العدني عند القيام وعند الذهاب الى المنام. وهذه صيغة الدعاء: {{ اللهم اضرب اليافعي بالضالعي واضرب الضالعي بالابيني. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج عدن وشبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى ولحج العبدلية منهم سالمين. اللهم بحق جاه سيدنا محمد المصطفى استجب لدعاء هذا العدني فإنه مظلوم وحتى من الذكر محروم وان ذكروه قالوا من عرب 48 كما هو عنهم معلوم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. يا رافع السماء بدون عمد نراها، لا ترحمهم ابدا ونقصهم عددا بل لا تبقي منهم احدا. يا عالم الغيب والشهادة زلزل هؤلاء القردة الذين للسلطة عبدة ومزقهم شر ممزق ولا تجعل لهم مخرج لا من تاقة ولا ولجة ولا من باب ولا من سدة. اللهم سلط عليهم من لا يخافك ولا يرحمهم وكلما قالوا كفى زدهم ثم زدهم ثم زدهم. يا خالق النور والظلام يا جاعل ديننا الاسلام مزق لحومهم وحطم العظام واجعلهم بعد ذلك ركام فوق ركام حتى يعرفوا معنى الموت الزوآم. اسالك بالعصر وباسمائك الحسنى كلها وباسمك الاعظم الذي اذا دعيت به استجبت وبكل اسم هو لك احتفظت به في علم الغيب عندك او انزلته على عبد من عبادك أن لا يعرف لاي منهم قبر وانثرهم نثر في الجو ولا تسمح لذرات أجسامهم أن تسقط حتى في البحر. يا مجيب دعاء المظلومين اجب دعوتي وبرد مهجتي واكشف كربتي وارني فيهم عجائب قدرتك في الحاضر منهم والغائب الا من تاب عن قريب وطلب العفو والصفح من عدن واهلها وتقرب اليك بالصلوات والصدقات من اجلها وقال اللهم اجعلني من اهلها. آمين ثم آمين ثم آمين يا عادل يا ذو الجلال والاكرام يا منتقم يا جبار يا ارحم الراحمين}} اقرأ المزيد من عدن الغد | منع رفع صورة الرئيس هادي اعلى مقر شرطة بعدن واحراقها واطلاق نار http://adenghd.net/news/282779/#ixzz4vnvivhwY
283453
[2] بسط على الاراضي
الجمعة 20 أكتوبر 2017
احمد | عدن
طريقةجديدة للبسط على الاراضي دحابشة الجنوب اخطرمن دحابشة الشمال
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[3] المزيد من الدمار
الجمعة 20 أكتوبر 2017
عبدالله | عدن
هذا يالي كان ناقص عدن مزيد من المعسكرات وهذا انما يدل ان عدن لاتحتاج سوا مزيدا من التقدم والازدهار في مجال زياده في انتشار المعسكرات .. ونحنا نقول اين تذهب المبالغ التي يتم طباعتها من ذون غطاء مما يتسبب في تدهور العمله الوطنية مما يتسبب في زياده في الاسعار الله لا وفقهم
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