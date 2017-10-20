التقى وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى عثمان مجلي اليوم في العاصمة وارسو مع نائب وزير الخارجية البولندي يوأنا فرونيتسكا لبحث العلاقة الثنائية بين البلدين الصديقين.

واستعرض اللقاء الأوضاع السياسية والعسكرية في اليمن والانتصارات التي يحققها الجيش الوطني في ظل استعادة ما تبقى من مناطق تسيطر عليها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وتطرقت المسئولة البولندية الى عمق العلاقة بين البلدين ودعم بلادها للحكومة الشرعية والقيادة السياسية في اليمن .. مؤكدة على دعم بلادهم لضرورة ان يرتكز اي حوار على المرجعيات الثلاثة ممثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل و قرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦.

حضر اللقاء سفير اليمن في بولندا ميرفت مجلي والمستشار بالسفارة خالد الكثيري.

المزيد في أخبار وتقارير مجلي يلتقي نائب وزير الخارجية البولندي التقى وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى عثمان مجلي اليوم في العاصمة وارسو مع نائب وزير الخارجية البولندي يوأنا فرونيتسكا لبحث العلاقة الثنائية بين البلدين وزير حوثي يدعو الى إيقاف الدراسة ورفد الجبهات بالمعملين والطلاب دعا وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثي "حسن زيد" الى إيقاف الدارسة وإلحاق المعلمين والطلاب بالجبهات . وقال رئيس حزب الحق والوزير في حكومة الحوثيين الغير المعترف رئيس الوزراء يبحث مع حلبوب المعالجات اللازمة لإيقاف تدهور سعر صرف الريال التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم برئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني الدكتور محمد حسين حلبوب لمناقشة المعالجات الضرورية اللازمة لإيقاف