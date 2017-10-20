مجلي يلتقي نائب وزير الخارجية البولندي
من اللقاء
الجمعة 20 أكتوبر 2017 05:18 مساءً
(عدن الغد) سبأنت
(عدن الغد) سبأنت
التقى وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى عثمان مجلي اليوم في العاصمة وارسو مع نائب وزير الخارجية البولندي يوأنا فرونيتسكا لبحث العلاقة الثنائية بين البلدين الصديقين.
واستعرض اللقاء الأوضاع السياسية والعسكرية في اليمن والانتصارات التي يحققها الجيش الوطني في ظل استعادة ما تبقى من مناطق تسيطر عليها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وتطرقت المسئولة البولندية الى عمق العلاقة بين البلدين ودعم بلادها للحكومة الشرعية والقيادة السياسية في اليمن .. مؤكدة على دعم بلادهم لضرورة ان يرتكز اي حوار على المرجعيات الثلاثة ممثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل و قرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦.
حضر اللقاء سفير اليمن في بولندا ميرفت مجلي والمستشار بالسفارة خالد الكثيري.
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