ابن دغر: الميليشيات تسيطر على 60% من إيرادات البلاد

جدد رئيس الوزراء اليمني د. أحمد عبيد بن دغر، الإشارة إلى أن اليمن يعيش ظروفاً صعبة جراء الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح على الدولة.

وسيطرتها على المؤسسات ونهبها للاحتياطي النقدي الأجنبي المقدر 5,2 مليار دولار، إضافة إلى سيطرتها على 60% من إيرادات البلاد، وتسخيرها لصالح ما يسمى المجهود الحربي، ما أثر سلباً على اقتصاد البلاد.



وشدد ابن دغر لدى لقائه أمس، في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، الوفد الحكومي الذي زار محافظة تعز على «ضرورة توجيه الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن، وفروعه».

المزيد في أخبار وتقارير وزير حوثي يدعو الى إيقاف الدراسة ورفد الجبهات بالمعملين والطلاب دعا وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثي "حسن زيد" الى إيقاف الدارسة وإلحاق المعلمين والطلاب بالجبهات . وقال رئيس حزب الحق والوزير في حكومة الحوثيين الغير المعترف رئيس الوزراء يبحث مع حلبوب المعالجات اللازمة لإيقاف تدهور سعر صرف الريال التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم برئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني الدكتور محمد حسين حلبوب لمناقشة المعالجات الضرورية اللازمة لإيقاف قيادي إصلاحي يقول ان اليهود والنصارى هم من افشل دخول قوات الشرعية قال قيادي بارز في حزب الإصلاح اليمني ان من اليهود والنصارى هم من عرقل تحرير صنعاء من قبل قوات الحكومة الشرعية اليمنية. وقال عبدالله صعتر يوم الجمعة ان قوات الشرعية