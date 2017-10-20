غارة لطائرة بدون طيار تتسبب في قتل قيادي وعنصرين في تنظيم القاعدة بأبين

قتل قيادي وعنصران في تنظيم #القاعدةفي #اليمن في ضربة جوية نفذتها طائرة من دون طيار، يرجح أنها أميركية في محافظة#أبين الجنوبية، حسبما أفاد، الجمعة، مسؤولان محليان.

وقال مسؤول إن الطائرة استهدفت سيارة لدى مرورها على طريق فرعي في مديرية الصومعة في أبين مساء الخميس، ما أدى إلى مقتل الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متنها، مؤكداً أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة.

وأضاف مسؤول محلي آخر: "قتل أمير القاعدة في مديرية #لودر الملقب بأبي عبيدة وتفحمت جثته، كما قتل فورا أحد مرافقيه، بينما أصيب المرافق الثاني بجروح ثم توفي في مركز صحي في المنطقة".

وعزز تنظيم القاعدة في اليمن وتنظيم#داعش نفوذهما خلال السنوات الأخيرة في مناطق عديدة في شرق وجنوب اليمن.

وتعتبر واشنطن "قاعدة الجهاد في شبه جزيرة العرب" أخطر فروع تنظيم القاعدة في العالم، وتخشى من هجمات لتنظيم القاعدة على الأراضي الأميركية.

وكثفت الولايات المتحدة منذ تسلم#دونالد_ترمب الرئاسة في كانون الثاني/يناير، ضرباتها ضد التنظيم.

وتعرض معسكران تابعان لتنظيم داعش، الاثنين، إلى قصف من طائرات أميركية، في أول ضربات جوية ضد أهداف للتنظيم المسؤول عن مقتل مئات المدنيين والجنود في هجمات شنها في #اليمن منذ 2015.

وفي وقت لاحق، أكد #الجيش_الأميركيمقتل عشرات المقاتلين من تنظيم داعش في غارات نفذتها طائراته على أهداف للتنظيم في وسط اليمن.

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