قائد الحزام الامني قطاع يافع ينعي الشهيد اياد بن سهيل ويصدر بيان نعي وعزاء

اصدر قائد قوات الحزام الامني قطاع يافع القائد جلال الربيعي بيان نعي وعزاء عبر فيه عن فداحة الخسارة على الوطن الجنوبي باستشهاد احد ابرز قادته الميدانيين وفي البيان تحدث الربيعي عن صدمة خبر استشهاد القائد اياد بن سهيل واثرها على قيادة وضباط وافراد الحزام الامني قطاع يافع وعن الحزن والالم الذي بداء واضح في نفوس وملامح الجميع .

الربيعي بعث بالتعازي القلبية لاسرة الفقيد وذويه ومحبيه والى كافة قيادات الحزام الامني ومنتسبيه وكذا قيادة اللواء الاول دعم واسناد ممثلا بقائد اللواء ابواليمامة ..

نص بيان النعي:

بيان نعي:

في قلوب يعتصرها الالم وتقطعها الحسرات تلقينا نباء استشهاد القائد البطل الفذ الهمام صاحب المواقف البطولية والرجولية في انٍ واحد رجل اذاق العدو مرارةً والمتربصين بالامن ويلاً من ويلات الحق.... وبرحيل الشهيد القائد- اياد بن سهيل اليافعي- احد ضباط اللواء الاول دعم واسناد.

واننا في قوات الحزام الامني قطاع يافع قيادة وضباطاً وافراداً وبهذا المصاب الجلل نتقدم بعظيم المواساة والتعازي القلبية لاسرة الشهيد وذويه ومحبيه والى قيادة اللواء الاول دعم واسناد وكافة منتسبيه ضباط وافراد والى كافة قيادات الحزام الامني وافراده وقواعده على كل شبر من ارض الجنوب الطاهر سائلين الله تعالى ان يتقبله شهيدا وان يسكنه فسيح جناته وان يبعثه مع النبيين والصديقيين والشهداء وان يلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون

لقد صعقنا في قيادة الحزام الامني قطاع يافع وكل منتسبي القطاع بفاجعة استشهاد البطل اياد بن سهيل على ايادي الغدر والخيانة وشراذم الارهاب وعصاباته التي لم تترك شيء الا ومارست ضده طقوس الاجرام والارهاب ولقد عهدنا عنهم تلك الجرائم المتتالية والتي كانت اخرها في استهداف القائد البطل اياد بن سهيل والذي برحيله فقد الوطن احد هاماته العسكريين واحد عملاقة الامن .

فقد الوطن قائد نادر في هذا الزمان قلما نجد بحنكته وشجاعته وبسالته رجل ذاد عن حياض الوطن وبذل روحه رخيصةً لاجل الوطن ضحى باغلى مايملك من اجل وطنه واهله ومحبيه ..

قطع على نفسه عهد ان يدافع بكل مايملك عن ارض الجنوب الطاهرة وصدق الوعد واوفى به وعلى خطى رفاقه الشهداء مضى

رحل رحيل الابطال مقبلاً غير مدبر رحل ويده تعمل على تفكيك ارهاب مصنوع لاهم له الا القتل ولاغير القتل .

رحل وقد وضع بصمته واضحةً جليةً في جبين هذا الوطن واوقف بعنفوانه الكثير من العبث الذي اعد الاعداء انفسهم لممارسته فوقف الشهيد القائد اياد بن سهيل ومعه الابطال حاجزاً منيعاً امامهم وتصدوا له وافشلوه

رحل وقد خلد لدينا مآثره طيبة عن الفداء والتضحية عن المحبة والقيم عن الاخلاق والعطاء لاجل الوطن

وبرحيله فقد الوطن احد ابرز قادته الفضلاء .. واحد الذي ارسوا دعائم الامن والاستقرار

واحد القادة الذين لعبوا دوراً محورياً في التصدي للمشاريع الهدامة والتي تتبناها وتدعمها قوى الشر والظلام ومنظومة الاحتلال واذنابه

القائد اياد بن سهيل قائد بما للكلمة من معنى قائد وما للحروف من تعبير تجلت شجاعته في التصدي ببسالة للارهاب ودعاته وجاهد كثيرا لتجفيف منابعه وقضى نحبه وهو يواصل مسيرة نضال وكفاح ضد المتخلفين والمتزمتين وضد من اتخذوا من الدين وسيلةً لقتل المسلمين وترويع المواطنين الامنين.

القائد اياد بن سهيل لمع اسمه في سماء الجنوب ولم يقتصر دوره على منطقة معينة ومكان معين بل ان دور سيخلد في كل شبر من ارض الجنوب وستتحدث عن بطولاته عدن الحبيبة وابين الجريحة ولحج المغلوبة

وستروب للاجيال عن بطولات هذا القائد النادر وعن إسهاماته في القضاء على شراذم الارهاب في عدن وملاحقته ومطاردته لها في لحج وابين وستروي جبال يافع الشماء وقمم جبل اليزيدي وجبل مسعود عن هذا الهمام الذي اسهم في اطفاء نار الفتنة التي كادت ان تحرق الاخضر واليابس .

ستروي كيف تم تطبيع الحياة وإعادة البسمة الى اهالي وادي تلب على يديه وايدي زملائه ممن سهروا اياما وليالي لاجل ذلك

ترجل الفارس عن فرسه ورحل الى جوار ربه في امنيتاً ظل يتمناها امنية الشهادة ونيل شرفها .

ترجل والقلوب بعده تئن الماً وحسرة والعين تذرف الدموع دون توقف واللسان عاجز عن الكلام .

رحم الله فقيد الوطن وانا لله وانا اليه راجعون

الاسيفون:

قيادة الحزام الامني قطاع يافع وكافة منتسبيه ضباطاً وافرادا

عنهم:

القائد-جلال الربيعي

قائد قوات الحزام الامني قطاع يافع

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