عاجل : انفجار عنيف يهز العاصمة اليمنية صنعاء

غارة لطائرة بدون طيار تتسبب في قتل قيادي وعنصرين في تنظيم القاعدة بأبين
قتل قيادي وعنصران في تنظيم #القاعدةفي #اليمن في ضربة جوية نفذتها طائرة من دون طيار، يرجح أنها أميركية في محافظة#أبين الجنوبية، حسبما أفاد، الجمعة،
مقتل شخصين بقصف مسجد بمديرية موزع بتعز
قال مسعفون وشهود عيان ان شخصين قتلا ظهر يوم الجمعة اثر سقوط قذيفة استهدفت مسجدا اثريا بمديرية موزع بمحافظة تعز .
وبحسب السكان لصحيفة "عدن الغد" فقد سقطت قذيفة وسط
قائد الحزام الامني قطاع يافع ينعي الشهيد اياد بن سهيل ويصدر بيان نعي وعزاء
اصدر قائد قوات الحزام الامني قطاع يافع القائد جلال الربيعي بيان نعي وعزاء عبر فيه عن فداحة الخسارة على الوطن الجنوبي باستشهاد احد ابرز قادته الميدانيين وفي
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