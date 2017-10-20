رئيس الوزراء بن دغر يقول ان ادارته اتخذت اجراءات لوقف انهيار العملة
الجمعة 20 أكتوبر 2017 11:37 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
قال رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر ان ادارته بدأت باتخاذ عدد من الاجراءات الهامة لوقف انهيار العملة المحلية في اليمن .
وقال "بن دغر" انه منعاً للتلاعب بأسعار الصرف وللحفاظ ع استقرار العملة،وجه البنك المركزي اليمني عدن بضرورة إغلاق محلات الصرافة غير المرخصة وضبط المتلاعبين.
واتهم بن دغر ميليشيا الحوثي بالتسبب بانهيار العملة .
واضاف قائلا :" أهدرت المليشيات الاحتياطي النقدي 5,2مليار$،وتسببت بالكارثة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا بعدم التزامهم بتوريد الإيرادات للبنك المركزي.
١/٢منعاً للتلاعب بأسعار الصرف وللحفاظ ع استقرار العملة،وجهناالبنك المركزي اليمني عدن— د/ أحمد عبيد بن دغر (@ahmedbindaghar) ١٩ أكتوبر، ٢٠١٧
بضرورة إغلاق محلات الصرافة غير المرخصة وضبط المتلاعبين
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