رئيس الوزراء بن دغر يقول ان ادارته اتخذت اجراءات لوقف انهيار العملة

قال رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر ان ادارته بدأت باتخاذ عدد من الاجراءات الهامة لوقف انهيار العملة المحلية في اليمن .

وقال "بن دغر" انه منعاً للتلاعب بأسعار الصرف وللحفاظ ع استقرار العملة،وجه البنك المركزي اليمني عدن بضرورة إغلاق محلات الصرافة غير المرخصة وضبط المتلاعبين.

واتهم بن دغر ميليشيا الحوثي بالتسبب بانهيار العملة .

واضاف قائلا :" أهدرت المليشيات الاحتياطي النقدي 5,2مليار$،وتسببت بالكارثة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا بعدم التزامهم بتوريد الإيرادات للبنك المركزي.

١/٢منعاً للتلاعب بأسعار الصرف وللحفاظ ع استقرار العملة،وجهناالبنك المركزي اليمني عدن

بضرورة إغلاق محلات الصرافة غير المرخصة وضبط المتلاعبين — د/ أحمد عبيد بن دغر (@ahmedbindaghar) ١٩ أكتوبر، ٢٠١٧

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