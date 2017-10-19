اقتصادي يمني : بإمكان التحالف والحكومة وقف حالة انهيار الريال وادارة القعيطي غير (مؤهلة)
القاهرة((عدن الغد) خاص:
قال الاقتصادي اليمني مصطفي نصر وهو رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي انه لايزال بامكان التحالف العربي والحكومة الشرعية اليمنية ايجاد حلول ومساعدات للريال اليمني الذي تعرض لخسائر كبيرة في سعر صرفه مؤخرا .
واكد نصر ان الاقتصاد اليمني ضحية فشل الحكومة الشرعية وحكومة الحوثي وصالح في صنعاء.
وقال ان تدهور سعر الريال مثال واضح لعجز البنك المركزي بعدن ومزيدا من السحب علي المكشوف والتجريف للاقتصاد اليمني في صنعاء.
متابعا بالقول :" انهيار الريال كارثة سيعاني منها كل يمني وسيتحمل عبئها الاكبر الفقراء الذين سينضمون بأعداد اكبر الي المجاعة المحققة.
بإمكان الحكومة والتحالف عمل شيء للتخفيف من هذا الخطر. واول الخطوات دعم البنك المركزي ليستيعد السيطرة على السوق المصرفية.
واضح ان ادارة البنك المركزي الحالية غير مؤهلة لذلك والتحديات المحلية والاقليمية اكبر من ان يواجهها طرف او مؤسسة بمفرده.
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