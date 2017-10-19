الحافلة خرجت من محطة المؤسسة في جولة القاهرة، لكن أفرادا اعترضوا طريقها وقذفوها بالحجارة فيما تعرض سائق الحافلة لسيل من السب والألفاظ النابية.

أبلغ مصدر مسئول في المؤسسة المحلية للنقل البري، بتعرض احدى حافلات المؤسسة للرجم بالحجارة من قبل مالكي حافلات نقل صغيرة في جولة القاهرة، اليوم بعدن.

وقال في اتصال لـ" عدن الغد" ان افراد من "فرزة" القاهرة، دأبوا طيلة اليومين الماضيين على قذف حافلة المؤسسة التي تقل الركاب بين محافظتي عدن والضالع، بالحجارة، ما ادى الى تهشيم زجاج احدى نوافذ الحافلة.

واوضح ان الحافلة خرجت من محطة المؤسسة في جولة القاهرة، لكن أفرادا اعترضوا طريقها وقذفوها بالحجارة فيما تعرض سائق الحافلة لسيل من السب والألفاظ النابية.

وناشد وزير الداخلية ومدير عام امن عدن والجهات ذات العلاقة الى الاضطلاع بدورها في حماية حافلات المؤسسة التي تعد ابرز مؤسسات الدولة، والقبض على المعتدين ومنعهم من تكرار هذه الممارسات بحق مؤسسة حكومية تقدم خدمة كبيرة للمواطنين وتمكنهم من السفر عبر وسائل نقل آمنة ومريحة وبأسعار مخفضة.

ودشنت المؤسسة اعمالها قبل اكثر من شهر تقريبا، بعد انقطاع دام ٢٠ عاما، وحققت نجاحا ملموسا في ادائها خصوصا عبر خط الضالع عدن، لكنها ما تزال تواجه تهديدات من مالكي حافلات النقل الصغيرة، الامر الذي منعها من ادخال اكثر من حافلة الى محافظة الضالع رغم نشاط الخط الذي يربطها بالعاصمة عدن، والإقبال الكبير للمسافرين عبر حافلة المؤسسة، وسط غياب الدور الامني.

المزيد في أخبار وتقارير اعتداءات وتهديدات تطال حافلات المؤسسة المحلية للنقل وسط غياب الامن أبلغ مصدر مسئول في المؤسسة المحلية للنقل البري، بتعرض احدى حافلات المؤسسة للرجم بالحجارة من قبل مالكي حافلات نقل صغيرة في جولة القاهرة، اليوم بعدن. وقال في مدير أوقاف عدن ينعي إستشهاد الشيخ فهد اليونسي ببيان له نعى مدير مكتب الأوقاف والإرشاد في العاصمة عدن الدكتور محمد الوالي في إستشهاد الشيخ فهد اليونسي رحمه الله. وقد قام مدير مكتب الأوقاف بنشر بيان نعي إثر حادثة عملية ناشطة جنوبية : لماذا الرد العنيف على كل من ينتقد المجلس الانتقالي ؟! استغربت الناشطة الجنوبية عضو القيادة العامة للهيئة الشعبية الجنوبية ( الإئتلاف الوطني الجنوبي) الردود العنيفة لكل من ينتقد أو يعارض بالانتقاد المجلس الانتقالي