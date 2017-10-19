مدير أوقاف عدن ينعي إستشهاد الشيخ فهد اليونسي ببيان له

نعى مدير مكتب الأوقاف والإرشاد في العاصمة عدن الدكتور محمد الوالي في إستشهاد الشيخ فهد اليونسي رحمه الله.

وقد قام مدير مكتب الأوقاف بنشر بيان نعي إثر حادثة عملية إغتيال الشيخ اليونسي فجر أمس الأربعاء ،وجاء في البيان .

فجعنا في فجر هذا اليوم الأربعاء الموافق 18 / 10 / 2017 م بخبر إغتيال الشيخ الفاضل فهد محمد اليونسي- إمام وخطيب مسجد الصحابة بالمنصورة - وكانت الفاجعة علينا أليمة جداً، لأن الشيخ فهد - رحمه الله - كان من كبار مشايخ عدن الفضلاء، ومن الدعاة المخلصين الذين يسعون للمِّ الشمل بين الدعاة وتقريب وجهات النظر،

وأضاف الوالي قائلا :" إن الشيخ اليونسي كان المرجعية وقد كنا نرجع إليه في ذلك، ونستمع إلى نصائحه - رحمة الله عليه رحمة واسعة .

وأشار الوالي ببيانه أن المغدور به الشيخ اليونسي كان على ابواب أن يكون أحد هيئة مكتب الأوقاف بالعاصمة بقوله : كنا في صدد الترتيب له لجعله في هيئة الإرشاد في مكتب الأوقاف- عدن لكن هؤلاء المجرمون لا يريدون الخير للبلاد والعباد، ولا زالوا يفجعونا بفاجعة تلو الأخرى، والله المستعان.

وختم بيانه بعزاء زفه لأسرة الشهيد :

ولهذا نعزي أسرة الشيخ وإخوانه وجميع محبيه، ونعزي أنفسنا قبلهم لأننا فقدنا شيخا مربيا وناصحا أمينا ومرشدا مخلصا - الله يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته - ، والحمدلله رب العالمين.

كتبه/ د. محمد حسين محمد الوالي- مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد م/ عد

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