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ناشطة جنوبية : لماذا الرد العنيف على كل من ينتقد المجلس الانتقالي ؟!

الخميس 19 أكتوبر 2017 05:10 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:


استغربت الناشطة الجنوبية عضو القيادة العامة للهيئة الشعبية الجنوبية ( الإئتلاف الوطني الجنوبي) الردود العنيفة لكل من ينتقد أو يعارض بالانتقاد المجلس الانتقالي ويقول رأيه من منطلق اعتقاده وتفكيره ومن خلال معايشته للواقع في أرض الجنوب الحبيب .
وقالت في رسالة كتبتها في صفحتها بالفيسبوك إن الأقلام المستأجرة سليطة اللسان والحولاء التي لا ترى إلا من اتجاه واحد ومن زاوية ضيقة واحدة تعمل على نشر روائح الفتنة والتفرقة بين الجنوبيين وتسعى إلى عرقلة المسيرة نحو شراكة وطنية حقيقية بينهم أو توافقهم وتقاربهم .
وتساءلت الكثيري قائلة : لماذا هذا التحامل من تلك الأقلام التي تدعي أنها سائرة على الخط المستقيم الذي يخدم الجنوب أرضا وإنسانا ؟! ولماذا اختلاق الأزمات وتحريف الكلام عن مواضعه بقصد تحويل الانتقاد إلى خلاف ورد فعل عنيف لاذع ؟! فمن المستفيد من وراء ذلك ؟! .
وأضافت : لقد استغل هؤلاء خدمات النت ومواقع التواصل الاجتماعي أبشع استغلال لخدمة أغراضهم وعملوا على دس السم في العسل وشوهوا صورة من أراد بالفعل تقديم الخدمات والعمل لصالح الجنوب .
وناشدت الناشطة ليلى الكثيري في ختام رسالتها العقلاء إلى تخليصنا من الارتهان لوضع الارتزاق والمتاجرة بقضيتنا الجنوبية العادلة والدعوة إلى لحمة وطنية قائمة على وحدة الهدف والمصير وتقبل النقد البناء والابتعاد عن جلد الذات الجنوبية، مؤكدة أن الجنوب سينتصر رغم أنف من أبى واستكبر .
من : فضل حبيشي


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ناشطة جنوبية : لماذا الرد العنيف على كل من ينتقد المجلس الانتقالي ؟!
استغربت الناشطة الجنوبية عضو القيادة العامة للهيئة الشعبية الجنوبية ( الإئتلاف الوطني الجنوبي) الردود العنيفة لكل من ينتقد أو يعارض بالانتقاد المجلس الانتقالي


تعليقات القراء
283306
[1] حبل الكذب قصير كفايه دجل وكذب
الخميس 19 أكتوبر 2017
الدحم | الجنوب
كفايه دجل وكذب على الناس بلاش الكلام الكبير عضو القياده العامه للهيئه الشعبيه الجنوبيه الائتلاف الزطنى الجنوبى ( مكتب علاقات و خدمات عامه ) كفايه أكلين شاربيين نائميين منذو عام 2007 وحتى 2015 . المجلس الانتقالى الجنوبى يمثلنى وهو عزتى وشرفى .



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