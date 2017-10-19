المخلافي: ولد الشيخ سيقدم افكارا جديدة للسلام عند لقاءه الرئيس هادي السبت القادم

قال وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، اليوم الخميس، إن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ سيلتقي السبت المقبل الرئيس عبد ربه منصور هادي وعددا من الوزراء، قبل أن يستقبل سفراء الدول الدائمة العضوية لطرح محاور مبادرته الجديدة.

وأوضح "المخلافي" في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن الحكومة ستكتفي خلال الاجتماعات المرتقبة بالاستماع إلى أفكار ولد الشيخ، ثم تقرّر ما يمكن عمله.

وبين المخلافي إن ولد الشيخ سيلتقي في اجتماع آخر، مع الجانب السعودي، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات ستبحث ما سيطرحه ولد الشيخ من حلول للأزمة في اليمن.

وأضاف "أن الحكومة اليمنية ليس لديها ما تثيره خلال هذا اللقاء الذي سيعقد بعد عدة أيام من إعلان المبادرة الجديدة في اليمن"، مشيرا إلى أن الجانب الحكومي سيستمع لما يقدمه للمبعوث الأممي من معلومات ومحاور، ومن ثم سترى الحكومة ما يمكن عمله.

وقال المخلافي إنه من الصعب تحديد ما يمكن طرحه من قبل ولد الشيخ من محاور حول مبادرته الجديدة، إذ لم تتلقَ الحكومة اليمنية خلال الأيام الماضية وحتى الآن أي رسالة من الهيئة الدولية تتعلق بهذا الجانب "لذا فهي ستنتظر قدوم ولد الشيخ يوم السبت المقبل وسنستمع لما سيطرحه".