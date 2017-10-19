الصين تُعفي اليمن من ديون تصل لأكثر من 100 مليون دولار

قررت الحكومة الصينية، أمس (الأربعاء)، إعفاء اليمن من ديون تصل لأكثر من 100 مليون دولار.

ووفقاً لوكالة (سبأ) اليمنية الرسمية، وافقت الحكومة الصينية على إعفاء اليمن من الديون التي تصل إلى أكثر من 730 مليون يوان صيني (أكثر من 100 مليون دولار).

وسلّم السفير الصيني لدى اليمن، تيان تشي، خلال لقاء بوزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، مذكرة تتضمن الموافقة النهائية لحكومة بلاده على إعفاء اليمن من الديون بناء على تفاهمات سابقة، طالبا تحديد موعد لتوقيع اتفاق الإعفاء من الديون رسميا.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية اليمني بـ"مواقف الصين الداعم للشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، ودعمها في مختلف المجالات.

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