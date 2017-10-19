الإمارات تحتضن جثماني الشهيدين المسماري والمراشدة

وصل إلى مطار البطين في أبوظبي، أمس، جثمانا شهيدي الوطن الرائد طيار علي سعيد سيف المسماري، والملازم أول طيار بدر يحيى محمد المراشدة على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة.



وجرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال جثماني الشهيدين، حيث كان في الاستقبال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.



وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد نعت، أمس الأول، شهيديها إثر سقوط طائرتهما نتيجة خلل فني أثناء أداء مهمتهما ضمن عمليات قوات التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.



قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة.. واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن الرائد طيار علي المسماري.



وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الفرفار بالفجيرة عن خالص تعازيه، وصادق مواساته، لأسرة الشهيد البطل، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



كما قدم صاحب السمو حاكم الفجيرة يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، واجب العزاء إلى الأسرة.



وأعرب سموه - خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة كلباء بإمارة الشارقة - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد البطل، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار. ورافق سموه خلال تقديمه واجب العزاء، الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة.



حضر مجلس العزاءين، سالم الزحمي مدير مكتب ولي العهد، وعدد من مديري المؤسسات الحكومية في الفجيرة.



وأدّى الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي، نائب رئيس أركان القوات المسلحة وجموع المصلين، عصر أمس، صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن الملازم أول طيار بدر المراشدة. وشيّع المصلون - من جامع سيد الشهداء في كلباء - جثمان شهيد الوطن الملازم أول طيار بدر المراشدة إلى مثواه الأخير، في مقبرة خور كلباء. ودعا الجميع الله العلي القدير أن يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار.



كما أدى الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة بجامع الفرفار في منطقة الفرفار بالفجيرة صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن الرائد طيار علي المسماري.



وأدى الصلاة عدد من المسؤولين وكبار ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وجموع غفيرة من المواطنين والمقيمين. وشيع المصلون جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير، حيث ووري جثمانه الطاهر الثرى بمقبرة الفرفار.



ودعا الجميع الله العلي القدير أن يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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