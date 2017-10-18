التقى وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبدالله يحيى جابر،صباح اليوم, بالمهندسين والفنيين، بمجمع وزارة الداخلية، بالعاصمة المؤقتة عدن.

كرس اللقاء لمناقشة، أهمية إنشاء منظومة اتصالات مركزية متكاملة بديوان الوزارة وربطها بالمحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية.

كما تطرق اللقاء لمناقشة تفعيل نظام التتبع الآلي، الذي يعد من أحدث تقنيات المراقبة الالكترونية، حيث يقوم بمراقبة المركبات من نقطة التحرك حتى نقطة الوصول، ويحد كثيراً من تجاوزات السرعة القانونية على طرق المرور السريع.

وأكد "اللواء جابر"، بأن وزارة الداخلية تعمل جاهدة على الاستفادة من كل الأجهزة والأنظمة المتطورة للحد من الحوادث المرورية والاختلالات الأمنية.

ونوه "اللواء جابر" إلى أن وزارة الداخلية تمضي قدما نحو عملية البناء والتقدم النوعي ومواكبة تقنية وتكنولوجيا العصر لما من شأنه تفعيل دور وزارة الداخلية والأجهزة والوحدات الأمنية التابعة وقيامها بدورها المنوط بها وأسهامها في تثبيت دعائم الأمن والأستقرار في ربوع وطننا الحبيب, لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار الإشراف والمتابعة المستمرة من قبل معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن حسين محمد عرب ودعم الحكومة والتحالف , وتنفيذا لمقررات الأجتماع في الأسبوع الماضي الذي ترأسه نائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع بخصوص الموضوع ذاته.

المزيد في أخبار وتقارير اللواء جابر يناقش تفعيل نظام التتبع الآلي ومنظومة الاتصالات بوزارة الداخلية بعدن التقى وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبدالله يحيى جابر،صباح اليوم, بالمهندسين والفنيين، بمجمع وزارة الداخلية، بالعاصمة المؤقتة محمد علي احمد : لهذه الاسباب لم اعلن تأييدي للمجلس الانتقالي الجنوبي شرح القيادي الجنوبي محمد علي احمد الاسباب التي منعته من تأييد اعلان المجلس الانتقالي الجنوبي . وفي رسالة وزعها بن علي على قيادات مؤتمر شعب الجنوب يوم الاربعاء ادارة امن عدن : لهذه الاسباب افرجنا عن قيادات حزب الإصلاح اوضح مدير البحث الجنائي بالعاصمة عدن العميد صالح محمد القملي انه وبضمانات تجارية تم اطلاق سراح خمسة من المشتبه بهم في قضية كمية المتفجرات (الغام وقذائف