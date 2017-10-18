MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأربعاء 18 أكتوبر 2017 10:59 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير ادارة امن عدن : لهذه الاسباب افرجنا عن قيادات حزب الإصلاح
أخبار وتقارير

ادارة امن عدن : لهذه الاسباب افرجنا عن قيادات حزب الإصلاح

الأربعاء 18 أكتوبر 2017 10:10 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

 

اوضح مدير البحث الجنائي بالعاصمة عدن العميد صالح محمد القملي انه وبضمانات تجارية تم  اطلاق سراح خمسة من المشتبه بهم في قضية كمية المتفجرات (الغام وقذائف ومادة السي فور)التي تم ضبطها في عملية أمنية نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب بمقر حزب الإصلاح بالقلوعة وذلك  بعد إجراء التحقيقات معهم   ووفقا لتوجيهات اللواء الركن /شلال علي شايع هادي مدير أمن العاصمة عدن .

 

واكد العميد القملي ان كل واحد من المفرج عنهم قدم ضمانة تجارية كافية وان ملف القضية مفتوح حيث ستواصل اجهزة الأمن متابعة نتائج التحقيق معهم وحسب اعترافاتهم التي ادلوا بها حول العناصر التي لا زالت فارة من وجه العدالة في ذات القضية   .


ونوه العميد القملي ان الضمانات التجارية للمفرج عنهم تبقيهم تحت الأستدعاء الأمني وليس الأفراج النهائي مشيرا  ان أربعة اخرين من المشتبه بهم سيتم الأفراج عنهم في حال تقديمهم ضمانات تجارية  بينما ستواصل الأجهزة الأمنية إجراءاتها حتى الوصول الى النتائج النهائية للقضية وإحالت ملفها الى النيابة العامة.

 

وفي السياق ذاته حذرت إدارة أمن عدن على لسان ناطقها الرسمي من تحويل المهددات الأمنية الى قضايا سياسية جدلية بغية إخراجها عن طائل الإجراءات الأمنية الصارمة .

 

مشيرا ان أمن العاصمة عدن سيواصل إجراءاته الأمنية الحازمة ازاء كل المهددات الأمنية ايا كان مصدرها وقالبها وتحت اي شكل وعنوان.


المزيد في أخبار وتقارير
اللواء جابر يناقش تفعيل نظام التتبع الآلي ومنظومة الاتصالات بوزارة الداخلية بعدن
التقى وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبدالله يحيى جابر،صباح اليوم, بالمهندسين والفنيين، بمجمع وزارة الداخلية، بالعاصمة المؤقتة
محمد علي احمد : لهذه الاسباب لم اعلن تأييدي للمجلس الانتقالي الجنوبي
شرح القيادي الجنوبي محمد علي احمد الاسباب التي منعته من تأييد اعلان المجلس الانتقالي الجنوبي . وفي رسالة وزعها بن علي على قيادات مؤتمر شعب الجنوب  يوم الاربعاء
ادارة امن عدن : لهذه الاسباب افرجنا عن قيادات حزب الإصلاح
  اوضح مدير البحث الجنائي بالعاصمة عدن العميد صالح محمد القملي انه وبضمانات تجارية تم  اطلاق سراح خمسة من المشتبه بهم في قضية كمية المتفجرات (الغام وقذائف


تعليقات القراء
283200
[1] عذر مسخره
الأربعاء 18 أكتوبر 2017
علاء | عدن لنجعلها خاليه من البعاطيط
لن تغطوا على فضيحتكم ..وجيت تكحلها عميتها ...نرجوا عدم الضحك ..فقط اسخروا..



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
أخر 3 تغريدات للشيخ فهد اليونسي .. ما الذي قاله ليتسبب بمقتله؟
مجهولون يغتالون امام وخطيب جامع الصحابة بالمنصورة
بالفيديو : عرض عسكري ضخم للحوثيين بمشاركة قيادات بارزة يثير الحيرة في اليمن
اصابة محول كهربائي بطلق راجع يفصل التيار عن اجزاء من مديريتي المنصورة والشيخ عثمان
في واقعة نادرة .. دجاجة تقتل طفلاً في أبين
مقالات الرأي
يندفع د.مروان الغفوري بمقالته المعنونة "كلمات عن الزبيدي" اندفاعة وصرع ثور اسباني هائج أمام قماشة حمراء
يوم 11 سبتمبر الماضي، مررت في نيويورك وكانت تجري هناك انتخابات محلية .. وكان إلى جانبي شاب يمني يتحدث في
رغم أنه أخبار من الماضي, لكنه يبعث إلى الفخر وسط كل مانراه من دمار وعبث لعل وعسى يأتي من يتعبر من أخبار الأقوام
احمد بوصالح تابعت الحلقة المتميزة جدا من برنامج " قضايانا" الذي يبث على قناة " الغد المشرق" الفضائية والتي كان
نعرف جميعا ان التحديات التي تنتصب أمام إدارة أمن عدن كثيرة وكبيرة ليس أولها الحفاظ على ارواح الناس وملاحقة
 قد يزعل مني البعض .. فلم يعد لدى هؤلاء سوى البحث عن أي شيء مهما كان مهماً أو تافهاً فإنهم يشعرون بذاتهم
اكرر واذكر الجنوبيين من الكثير من المنعطفات الدموية في تاريخ الجنوب لان أمر الشمال سهل فهناك أبناء حاشد بن
.. عملياً يصعب القول إن جنرالاً مثل الزبيدي معني بقضية شعبية. بالنسبة لهكذا جنرال فهو، على الدوام، في مسيس
من المؤسف جدا ان نتعاطى العمل الثوري السياسي بطريقة بعيدة كل البعد عما نقصده او نرجوه من تلك الأعمال التي لن
بما أننا قد عشنا في كنف الدولة الجنوبية المستقلة التي كانت تحمل في طيات إسمها مصطلح ( الديمقراطية ) ولكنها
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
عدن تشهد حفل زفاف شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بدعم من فاعل خير وحضور مندوب حلف ابناء يافع
القائد صلاح الشنفرة يقدم التهاني بزفاف الشاب سمحان هرهرة
وفيات
صبرا آل سهيل العُمري
البقاء لله
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017