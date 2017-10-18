رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يلتقي أبناء باتيس ويشيد بدورهم النضالي

أثنى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بالدور النضالي لأبناء منطقة (باتيس) في كل المراحل التاريخية للنضال الجنوبي، ومساهمتهم الفاعلة في التأسيس للحراك الجنوبي وفعاليات التصالح والتسامح التي شهدتها كل محافظات الجنوب.

وأكد الرئيس الزبيدي أثناء لقاءه بشخصيات اجتماعية ووجهاء من منطقة باتيس بحضور عضو هيئة رئاسة المجلس ناصر السعدي- صباح اليوم في العاصمة عدن- على أن المجلس الانتقالي الجنوبي هو السند لأبناء باتيس وكل أبناء الجنوب من أجل استعادة دولتهم وبناء مؤسساتها.

من جانبهم عبر الحاضرون من أبناء باتيس عن اهتمامهم في أن تنال منطقتهم المكانة التي تستحقها لخصوصيتها الجغرافية وطابعها الزراعي والصناعي، ودور أبناءها في مراحل النضال من أجل القضية الجنوبية منذ بدايته السلمية عام 2007م، وسقوط ما يقارب الـ(180) شهيدا من أبناء المنطقة- كما أوضحوا في حديثهم.

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