بمشاركة القيادي في الحراك الجنوبي باثوب .. المعهد الاوروبي للسلام والتنمية ينظم ورشة لرجال المال والاعمال الجنوبي اليمن بعمان - الاردن 10 -11-2017م

شارك القيادي في الحراك الجنوبي علي باثوب ، كممثل للحراك الجنوبي في ورشة العمل التي ينظمها معهد الاوروبي للسلام والتنمية بشأن نظرة رجال المال والأعمال لجنوب اليمن، وتحتضنها العاصمة الأردنية عمّان.

وجاءت مشاركة باثوب في الورشة تلبية لدعوة المعهد الاوروبي للسلام والتنمية للمشاركة وتمثيل الحراك الجنوبي في أعمال الورشة الخاصة بالقضية الجنوبية وهي أول ورشة عمل تعقد حول القضية الجنوبية.

حيث قدم باثوب رسالة في الورشة وحصلت عدن الغد على نسخة منه :



وجهة نظر مجتمع الأعمال..لدولة الجنوب العربي القامة

علي عمر باثواب

نائب رئيس المجلس الأعلى للثورة لتحرير واستقلال الجنوب العربي والنائب الاول لرئيس مجلس حضرموت للحراك الجنوبي

وعضو الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع



دولة الجنوب العربي (وهو المسمى التاريخي الذي عرفت به هذه البقعة من الارض كوطن وهوية) هي الدولة التي نسعى لاقامتها على المساحة الجغرافية لما عرف باسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وعاصمتها عدن والتي دخلت في اعلان وحده مع الجمهورية العربية اليمنية عام 1990م دون استفتاء او ضمانات تضمن وحدة متكافئة قابلة للاستمرار.

مساحتها الجغرافية 338 الف كليو متر مربع ..تحدها من الشرق سلطة عمان ومن الغرب البحر الأحمر ومن الجنوب بحر العرب وخليج عدن ومن الشمال المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية اليمنية وعدد سكانها حوالي ستة مليون في الداخل وأكثر من عشرة ملايين في المهجر.

سميت هذه البقعة الجغرافية من الارض قديما بالبر العربي وقامت عليها عدة حضارات قديما قبل نشوء مسمى الدولة الحديثة .. كما شهدت عدة ممالك ودول كمملكة حضرموت ودولة كنده ودولة قتبان ودولة اوسان ودولة دثينة وغيرها ..وكان التعايش بين تلك الدول والممالك والتعاون والتبادل التجاري فيما بينها وما بين حضارات اخرى في الجزيرة العربية والخليج هو السمة الغالبة كما تروي لنا الاثار والمخطوطات وغيرها وشهدت ايضا حروب مع الممالك المجاورة..

في مرحلة من تاريخ الجنوب العربي الحديث تحولت المسميات الى سلطنات ومشيخات بلغ عددها الى 23 سلطة ومشيخة تتمتع بحدود مصالح وليست فواصل او حدود مانعة لانتقال الافراد والاعمال والتجارة وغيرها.



في القرن التاسع عشر وقع الجنوب العربي تحت الاستعمار البريطاني بعد احتلال عدن في 19يناير1839 وظل لمدة 129عام شهدت هذه السنوات نشؤ الادارة الحديثة بمعناها العصري بمقاييس ذاك الزمان وتم الارتقاء بعدن ومينائها حتى اصبح ثاني ميناء في العالم، ورغم ان بريطانيا كانت ترفض مسمى الجنوب العربي ولاحقت القادة الوطنيين الذين كانوا يطلقونه على الجنوب الا انها في وقت لاحق اعتمدت مسمى اتحاد العربي للاتحاد الذي تاسس بين مستعمرة عدن وما سمي بالمحميات الغربية والشرقية ويجدر بنا الاشارة الى بعض سلطنات الجنوب العربي الشرقية لم تلتحق بهذا.

خاض الشعب في الجنوب العربي نضال بمختلف الوسائل من اجل استقلاله وصدر القرار الاممي بتصفية الاستعمار في الشرق الأوسط وتشكلت لجنة لهذا الغرض اطلق عليها لجنة تصفية الاستعمار وهكذا رضخت حكومة بريطانيا لنضال الشعب في الجنوب العربي وللارادة الدولية ومنح الجنوب العربي استقلاله في 30 نوفمبر 1967.

خلال فترة النضال من اجل الاستقلال أنشئت عدة تنظيمات تناضل من اجل تحرير الجنوب العربي واستلام الحكم من بريطانيا وكان ابرزها جبهة التحرير والجبهة القومية ذات النزعة اليسارية وقبلهما كان تنظيم حزب الرابطة الذي تاسس في 1951 واختار النضال السلمي.

دار صراع دامي بين تلك القوى يعرف خفاياه الارشيف البريطاني وكانت الغلبة فيه للجبهة القومية بعد اعتراف جيش الاتحاد بها وهي الجبهة التي فاوضت على الاستقلال عن بريطانيا بعد إقصاء القوى الاخرى.. وحسب ما ذكر في وثيقة الاستقلال عن بريطانيا التي وقعتها الجبهة القومية كممثل للجنوب العربي فقد تم تسمية الجنوب العربي بجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية بموجب المادة الثانية في وثيقة الاستقلال وذلك حسب رغبة الجبهة القومية حسب نص الوثيقة وهكذا تم التخلي عن هوية الجنوب العربي لصالح هوية اخرى تتبع كيان اخر لم يكن له وجود بحدود سياسية معروفة الا في عام 1929 عندما تاسست المملكة المتوكلية اليمنية ولم يكن الجنوب العربي ضمن حدودها السياسية المعلنة ولم ينشأ كيان سياسي باسم اليمن الا في ذلكم التاريخ.. وهكذا دخلت مرحلة جديدة في هذة المنطقة

منذو الاستقلال عن بريطانيا في 1967م تشكلت دولة يسارية ايدلوجية اشتراكية دخلت في معمعة صراع القطبين ونهجت النهج الاشتراكي في الاقتصاد وألغت دور مجتمع الاعمال واقتصر النشاط الاقتصادي على الدولة مما سبب فشل في هذا الجانب وهربت رؤس الأموال التي ازدهرت بفضلها عدن في عهد الاستعمار البريطاني والتي جعلت عدن الميناء الثاني عالميا ونقطة ارتكاز بين الغرب والشرق في التجارة الخارجية العالمية وخدمات الموانئ والملاحة والمسافنة.

خلال تلك السنوات تراجع نمط الابداع في الحياة بكافة فروعها واتسم بالجمود واصبح كل شيء قائم على الوصفات الجاهزة التي تاتي من الغير دون اخذ الواقع في الاعتبار ودون الاخذ بقزات النهوض الذي استفاد منها الجوار الاقليمي وحقق قفزات هائلة في كل مناحي الحياة.

شهد الجنوب العربي بعد الاستقلال الغاء للحياة السياسية بمعناها الحديث وقصر النشاط السياسي في الحزب الواحد وبدلا من ان نرى التنوع الفكري في المجتمع اصبحنا نلمس صراع فكري في الحزب الواحد نتجت عنه دورات عنف وكل دورة عنف تستبعد جزء من النخبة.

وكما تم ارتجال يمننة الجنوب فقد تم اعلان الوحدة في 22 مايو 1990 بصورة ارتجالية عاطفية اعقبت اعلانها تباينات لم يعمل حسابها عند اعلان الوحدة وهكذا وصلنا الى غزو الجنوب العربي في 1994 استخدم فيها الغزاة الاطراف الجنوبية التي تم اقصائها في دورات الصراع الجنوبي الجنوبي التي اعقبت الاستقلال من الحرب الاهلية في 1966 الى 1986.

بعد السيطرة العسكرية على الجنوب في يوليو 1994 تم التعامل مع الجنوب كغنيمة حرب فجرى سلب وتدمير كل المنشآت الاقتصادية في الجنوب التي كانت قابلة للتطوير والتحديث لتقوم بدورها الاقتصادي وهكذا تم افقار الجنوب اقتصادا وانسان حيث تحولت كل العمالة في الاقتصاد والخدمات الى قوى فائضة عن الحاجة وتعطلت تماما عجلة النهوض في الجنوب منذ 1994 وفقد المجتمع مهاراته الاقتصادية والتراكم المعرفي الذي توارث واكتسب على مدى سنوات.. خلال سنوات الاستعمار البريطاني وما تبعها..

قبل انطلاق الحراك الجنوبي السلمي التحرريري في 7/7/2007 بعام واحد وبالتحديد في 13 يناير 2006م تبنى المصالحة الوطنية سمي بالتصالح والتسامح بين كافة مكونات والتيارات الجنوبية لتجاوز الصراعات السياسية في الجنوب ماقبل عام 1967م ومابعدها ليكون نقطة ارتكاز قامت عليها ثورة شعب الجنوب وعمت في كافة ربوع الجنوب بمحافظاتة الست واقيمت الندوات بين اوساط المجتمع لتجاوز مآسي الماضي الاليم على قاعدة استعادة الارض والهوية واقامة دولة جنوبية فدرالية لكل الجنوبين

مانؤمن بة فية نحن في الحراك الجنوبي والمقاومة الوطنية الجنوبية من الدولة الجنوبية المنشودة والتي نسعى لاقامتها في البقعة الجغرافية المعرفة في بداية تقريرنا هذا لكم ..هي دولة جنوبية مدنية فدرالية في محافظاتها الست دولة تحاكي العصر دولة العدالة والقانون والتنمية وتعزيز الشراكة مع محيطها العربي والدولي نابذة للتطرف والارهاب والتنسيق مع المجتمع الدولي لمحاربتة.. والمشاركة في التنمية ومحاربة الفساد والاستبداد وتثبيت القانون والأمن المجتمعي لتكون دولة جاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والدولية..وهذا يتطلب دور هام ومحوري من الأمم المتحدة والدول الإقليمية في المساعدة الفاعلة لتثبيتة عند قيام الدولة

ترتكز على النظام العالمي للسوق الحرة ومنظمة للمنظمات الدولية الخاصة بالجانب التجاري..

انتهى

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