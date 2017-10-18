MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأربعاء 18 أكتوبر 2017 07:57 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير الخميس : صرف معونات غذائية لجرحى الحرب ذوي الاعاقة الدائمة بعدن مقدمة من تركيا والصين
أخبار وتقارير

الخميس : صرف معونات غذائية لجرحى الحرب ذوي الاعاقة الدائمة بعدن مقدمة من تركيا والصين

الأربعاء 18 أكتوبر 2017 06:52 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

قال وكيل محافظة عدن لشئون الجرحى انه تقرر بدء صرف معونات غذائية لجرحى الحرب ذوي الاعاقة الدائمة فقط بعدن ابتدأ من يوم الخميس.

واضاف علوي النوبة في تصريح لصحيفة "عدن الغد" بالقول :"بفضل وتوفيق من الله يعلن مكتب  الوكيل علوي النوبة لشؤون الشهداء  والجرحى  عن البدء يوم غدا بتوزيع معونات غذائية للجرحى ذوي الاعاقات الدائمة الذين تم معاينتهم من قبل اللجنة الطبية في مركز توثيق الجرحى ....وحيث سيكون موقع صرف المعونات الغذائية في المنصورة في ساحة الشهداء..بأستثناء جرحى الاعاقة ابناء مديرية البريقة سيكون الصرف في مكتب البريقة لشؤون الجرحى لدى الاستاذة نوال .....وسيتم الصرف بموجب كشف جرحى الاعاقات الدائمة فقط لمحافظة عدن.

وتابع قائلا :" نرجو من كل جريح  ذو اعاقة دائمة او الوكيل عنه .احضار بطاقة اثبات هوية الجريح الاصلية..لمطابقتها مع الكشف....ولن يتم الصرف لاي جريح ذو اعاقة لم يحضر وثيقة اثبات الهوية الاصل.

كما اننا نتقدم بالشكر الجزيل للاخوة في اللجنة العليا للاغاثة ممثلة بالشيخ الفاضل جمال بلفقية ..ونشكر الاخ محافظ محافظة عدن الدكتور عبدالعزيز المفلحي ..ونشكر جهود الاستاذ احمد سالمين وكيل اول عدن على تسهيل الصعوبات...

 ونتقدم بالشكر والعرفان الى وكالة تيكا التركية  والشكر موصول ايضا الى الهلال الاحمر التركي والصين على تقديمهم هذه المعونات..

 

 

 

 


المزيد في أخبار وتقارير
حزب المؤتمر الشعبي العام يهدد رسميا بإنهاء الشراكة مع الحوثيين
هدد حزب المؤتمر الشعبي العام رسميا جماعة الحوثي بانهاء الشراكة مع الحوثيين . وجاء ذلك في رسالة وجهها الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا الى قيادات
بمشاركة القيادي في الحراك الجنوبي باثوب .. المعهد الاوروبي للسلام والتنمية ينظم ورشة لرجال المال والاعمال الجنوبي اليمن بعمان - الاردن 10 -11-2017م
شارك القيادي في الحراك الجنوبي علي باثوب ، كممثل للحراك الجنوبي في ورشة العمل التي ينظمها معهد الاوروبي للسلام والتنمية بشأن نظرة رجال المال والأعمال لجنوب اليمن،
بعد استعراض الحوثيين قوات عسكرية.. لمن السيطرة في تعز؟!
اثار عرض عسكري ضخم شارك فيه اكثر من 3 الف مجند من جماعة الحوثي يوم الثلاثاء وسط اليمن حالة من الاستغراب والحيرة. واقيم العرض العسكري بمنطقة تابعة من محافظة تعز




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
أخر 3 تغريدات للشيخ فهد اليونسي .. ما الذي قاله ليتسبب بمقتله؟
علي عبدالله صالح في طريقه الى روسيا .. ما الذي تخفيه هذه التحركات؟
مجهولون يغتالون امام وخطيب جامع الصحابة بالمنصورة
بالفيديو : عرض عسكري ضخم للحوثيين بمشاركة قيادات بارزة يثير الحيرة في اليمن
اصابة محول كهربائي بطلق راجع يفصل التيار عن اجزاء من مديريتي المنصورة والشيخ عثمان
مقالات الرأي
رغم أنه أخبار من الماضي, لكنه يبعث إلى الفخر وسط كل مانراه من دمار وعبث لعل وعسى يأتي من يتعبر من أخبار الأقوام
احمد بوصالح تابعت الحلقة المتميزة جدا من برنامج " قضايانا" الذي يبث على قناة " الغد المشرق" الفضائية والتي كان
نعرف جميعا ان التحديات التي تنتصب أمام إدارة أمن عدن كثيرة وكبيرة ليس أولها الحفاظ على ارواح الناس وملاحقة
 قد يزعل مني البعض .. فلم يعد لدى هؤلاء سوى البحث عن أي شيء مهما كان مهماً أو تافهاً فإنهم يشعرون بذاتهم
اكرر واذكر الجنوبيين من الكثير من المنعطفات الدموية في تاريخ الجنوب لان أمر الشمال سهل فهناك أبناء حاشد بن
.. عملياً يصعب القول إن جنرالاً مثل الزبيدي معني بقضية شعبية. بالنسبة لهكذا جنرال فهو، على الدوام، في مسيس
من المؤسف جدا ان نتعاطى العمل الثوري السياسي بطريقة بعيدة كل البعد عما نقصده او نرجوه من تلك الأعمال التي لن
بما أننا قد عشنا في كنف الدولة الجنوبية المستقلة التي كانت تحمل في طيات إسمها مصطلح ( الديمقراطية ) ولكنها
قرأت بتمعّن وفطنة ودون انحياز مقال الصحفي الإماراتي اللامع  محمد الحمادي  رئيس تحرير جريدة "الاتحاد"
لم يعد الحديث عن العلاقات القوية بين قطر وايران من قبيل اذاعة الاسرار، خصوصا بعد الازمة القطرية ومافضحته حول
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
عدن تشهد حفل زفاف شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بدعم من فاعل خير وحضور مندوب حلف ابناء يافع
القائد صلاح الشنفرة يقدم التهاني بزفاف الشاب سمحان هرهرة
وفيات
صبرا آل سهيل العُمري
البقاء لله
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017