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جمعية التكافل الإنساني تشارك في مؤتمر جنيف حول حماية اللاجئين والمهاجرين والنازحين داخليا

من مؤتمر جنيف
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 05:46 مساءً
جنيف (عدن الغد) خاص

حضر مؤتمر جنيف في تاريخ 17-18 من الشهري الجاري اكتوبر2017م اكثر من 300 من مندوبي المنظمات الدولية ومندوبي الحكومات حيث تم النقاش فيها حول حماية اللاجئين , المهاجرين , النازحين داخلياً  ، والخطورة التي يشكلها غرق الكثير منهم بالبحار ، وماهي الحلول لهذه المشكلة.

وفي المؤتمر شارك رئيس منظمة التكافل الانساني الاستاذ ناصر باجنوب .

 

وتحدث  الاستاذ  ناصر باجنوب مدير منظمة  التكافل الإنساني   حول الانقاذ في اعماق البحار ، وجهود منظمة التكافل في تقديم الحماية للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين على حد سواء .

 وشدد باجنوب  على ضرورة قيام المفوضية السامية والمنظمات المعنية بدورها المنوط بها في حماية اللاجئين وطالبي اللجوء ، وايجاد حلول سريعة للتخفيف من حالات الغرق المستمر بشكلي يومي والذي يذهب بأرواح لكثير من الاطفال والنساء وكبار السن وغيرهم ، نتيجة بشاعة اجرام المهربين والتنسيق المنخفض  بين المنظمات العاملة في مجال الإنقاذ والحكومات التي تقع في اراضيها تلك الحوادث .

وطالب مدير منظمة التكافل  بوضع حلول لهذه المأساة المستمرة من خلال مؤتمر دولي تدعي له الامم المتحدة لهذا الغرض . 


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