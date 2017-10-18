جمعية التكافل الإنساني تشارك في مؤتمر جنيف حول حماية اللاجئين والمهاجرين والنازحين داخليا

حضر مؤتمر جنيف في تاريخ 17-18 من الشهري الجاري اكتوبر2017م اكثر من 300 من مندوبي المنظمات الدولية ومندوبي الحكومات حيث تم النقاش فيها حول حماية اللاجئين , المهاجرين , النازحين داخلياً ، والخطورة التي يشكلها غرق الكثير منهم بالبحار ، وماهي الحلول لهذه المشكلة.

وفي المؤتمر شارك رئيس منظمة التكافل الانساني الاستاذ ناصر باجنوب .

وتحدث الاستاذ ناصر باجنوب مدير منظمة التكافل الإنساني حول الانقاذ في اعماق البحار ، وجهود منظمة التكافل في تقديم الحماية للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين على حد سواء .

وشدد باجنوب على ضرورة قيام المفوضية السامية والمنظمات المعنية بدورها المنوط بها في حماية اللاجئين وطالبي اللجوء ، وايجاد حلول سريعة للتخفيف من حالات الغرق المستمر بشكلي يومي والذي يذهب بأرواح لكثير من الاطفال والنساء وكبار السن وغيرهم ، نتيجة بشاعة اجرام المهربين والتنسيق المنخفض بين المنظمات العاملة في مجال الإنقاذ والحكومات التي تقع في اراضيها تلك الحوادث .

وطالب مدير منظمة التكافل بوضع حلول لهذه المأساة المستمرة من خلال مؤتمر دولي تدعي له الامم المتحدة لهذا الغرض .