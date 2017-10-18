نجاة مسئول حكومي بارز من محاولة اغتيال خلال عودته الى عدن

مقالات الرأي

أحمد بوصالح المجلس الانتقالي والجمعية الوطنية ومابينهما ! احمد بوصالح تابعت الحلقة المتميزة جدا من برنامج " قضايانا" الذي يبث على قناة " الغد المشرق" الفضائية والتي كان

د.عيدروس النقيب رسالتي لمدير امن عدن نعرف جميعا ان التحديات التي تنتصب أمام إدارة أمن عدن كثيرة وكبيرة ليس أولها الحفاظ على ارواح الناس وملاحقة

أحمد محسن أحمد نقطة نظام .. هل عدن بحاجة لمحافظ ؟! قد يزعل مني البعض .. فلم يعد لدى هؤلاء سوى البحث عن أي شيء مهما كان مهماً أو تافهاً فإنهم يشعرون بذاتهم

نجيب محمد يابلي الخوف من تكرار اقتتال نوفمبر 1967 في نوفمبر 2017م اكرر واذكر الجنوبيين من الكثير من المنعطفات الدموية في تاريخ الجنوب لان أمر الشمال سهل فهناك أبناء حاشد بن

د. مروان الغفوري كلمات عن الزبيدي .. عملياً يصعب القول إن جنرالاً مثل الزبيدي معني بقضية شعبية. بالنسبة لهكذا جنرال فهو، على الدوام، في مسيس

عبد الرحمن الخضر ما أحوجنا للرئيس هادي وما احوجهُ إلينا !! من المؤسف جدا ان نتعاطى العمل الثوري السياسي بطريقة بعيدة كل البعد عما نقصده او نرجوه من تلك الأعمال التي لن

سعيد الحسيني وقفة فكر وطنية عند مستوى الوعي الجنوبي !! بما أننا قد عشنا في كنف الدولة الجنوبية المستقلة التي كانت تحمل في طيات إسمها مصطلح ( الديمقراطية ) ولكنها

احمد محمود السلامي محاولات يائسة وبائسة ! قرأت بتمعّن وفطنة ودون انحياز مقال الصحفي الإماراتي اللامع محمد الحمادي رئيس تحرير جريدة "الاتحاد"

احمد محمود السلامي محاولات يائسة وبائسة ! قرأت بتمعّن وفطنة ودون انحياز مقال الصحفي الإماراتي اللامع محمد الحمادي رئيس تحرير جريدة "الاتحاد"