بالفيديو : عرض عسكري ضخم للحوثيين بمشاركة قيادات بارزة يثير الحيرة في اليمن
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 03:36 مساءً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
اثار عرض عسكري ضخم شارك فيه اكثر من 3 الف مجند من جماعة الحوثي يوم الثلاثاء وسط اليمن حالة من الاستغراب والحيرة .
واقيم العرض العسكري بمنطقة قريبة من محافظة تعز اليمنية بمشاركة قيادات سياسية بينها رئيس المجلس السياسي صالح الصماد.
واستعرض في العرض العسكري العشرات من المدرعات والاطقم والاسلحة المتوسطة والخفيفة .
وجاء هذا الاستعراض في ظل غياب أي تحرك لطيران التحالف الذي كان خلال الاشهر الماضية يقول انه وصل لمرحلة استهداف تحرك أي مدرعة تابعة للحوثيين باي منطقة يمنية .
وتساءل مغردون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعية عن سبب عدم استهداف مثل هذه التجمعات الضخمة .
تعليقات القراء
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[1] هذه هي حمهورية القبائل اليمنية
الأربعاء 18 أكتوبر 2017
د عبد الكريم | الجنوب
الفرق بين جمهورية القبائل ودولة الجنوب ليس جغرافيا بل ثقافة وعقيدة
283142
[2] نصيحه لوجه الله على المقاومه الجنوبيه الانسحاب من جبهات الشمال فورررا.
الأربعاء 18 أكتوبر 2017
ابن عدن | عدن
نصيحه لوجه الله ما يحدث من حرب هي مسرحيه هزليه وتجاره وبيع وشراء ليس الا ، ولن يكون نصيب المقاومه الجنوبيه الا الصواريخ التي تشاهدونها على رؤوسكم ، أين الالويه شرعيه الدنبوع ومقاومه تعييز من هذا ، الدنبوع وكاتيوشا يريدونكم قربانا لهم وليس سوى لتخلص منكم . اللهم اني بلغت اللهم فاشهد
283142
[3] الامور واضحه جدا لمن اراد ان يفهم
الأربعاء 18 أكتوبر 2017
الدحم | الجنوب
فليتذكر الجميع جيدا ان الله هو خير الماكرين ، ربنا لانستطيع رد القضاء ولكن نسالك اللطف بنا ,
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[4] نريد أن نعرف هده الحرب لصالح من
الأربعاء 18 أكتوبر 2017
اشراق عبيد | كندا
ثلات سنوات تدخلت أكثر من عشر دول عربيه واجنبيه في اليمن دمرت البنيه التحتيه وزادت من معاناة الشعب اليمني شمالا وجنوبا هل سيكون وضع اليمن زي العراق وسوريا وليبيا وافغانستان
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[5] الم تعرف سر عدم استهدافها من التحالف
الأربعاء 18 أكتوبر 2017
علاء | عدن لنجعلها خاليه من البعاطيط
السر موجود بنص الخبر وهي كلمة تعز ...فهنا مؤامره كبرى على تعز من قبل الشرعيه والتحالف ناهيك عن الحوافيش ...
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[6] فين إعلاميين و نشطاء تعز و خاصة الإصلاحيين من هذا او مشغولين بعدن و مجاري الصرف الصحي حقها التي تطفح...
الأربعاء 18 أكتوبر 2017
عدني... | عدن
فين الجيش الوطني الشرعي ابو ٤٢٩ الف جندي و ضابط ... ما كانوا يرسلوا كم لواء يحرروا تعز احسن من التباب و الحمير و الزواجات الجماعية....
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- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
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