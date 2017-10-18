اللواء الرابع عمالقة يعيد ترميم معسكر الدفاع الجوي في المخا

بدء العمل في إعادة ترميم معسكر الدفاع الجوي في المخا والذي تعرض لتدمير بسبب المعارك الذي خاضتها قوات المقاومة الجنوبية مع مليشيات الحوثي التي كانت متمركزة في المعسكر.

قائد معسكر الدفاع الجوي المقدم صالح راجح الكلدي قال اننا نعمل على تجهيز المعسكر وذلك لخدمة جبهة الساحل الغربي بشكل عام.

وأضاف انه تم تشكيل سرية امن للمعسكر وهي تعمل ايضا لتامين المخا ومنع حدوث الجريمة ولتعزيز الامن والسكينة في المخا.

وأردف المقدم صالح راجح الكلدي ان السرية التي تم تشكيلها وتقوم بمهام امنية تتلقى ايضا تدريبات قتالية وهي البداية لتأسيس قوة مدربة في فن القتال والتكتيك العسكري وستشارك في تعزيز الجبهة باعمال عسكرية.

* من اصيل السقلدي

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