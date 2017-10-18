اقام قسم الإعلام والنشر بجمعية الهلال الاحمر اليمني عدن اليوم محاضرة توعوية لمنتسبي معسكر طارق (حماية رئاسية ) حول نشأة اللجنة الدولية والهلال الاحمر .

وخلال المحاضرة التي اقيمت في معسكر طارق خور مكسر عدن بمشاركة كتيبتان من افراد اللواء الثالث حماية رئاسية تم تعريف المشاركين بتاريخ نشأة اللجنة الدولية والهلال الاحمر وكيف تم انشائهما ومن كان رائد التأسيس والنشأة ، اضافة الى تعريف المشاركين على المبادئ الاساسية وعمل اللجنة الدولية والهلال الاحمر اثناء نشوب النزاعات المسلحة وخلال ايام السلم .

وتم القاء شرح موجز عن عمل اللجنة الدولية والهلال الاحمر وشرح تعريفي بإشارات اللجنة والهلال والاتحاد الدولي ومدى اهمية معرفة تلك الاشارات في طور العمل الانساني الميداني والمجتمعي وصولا الى القاء نبذه عامة عن القانون الدولي .

كما تم عرض فيلم وثائقي عن اللجنة الدولية واخر عن الهلال الاحمر واهم الانشطة الانسانية التي تبذل من قبلهما في مضمار العمل الانساني المشترك ، اضافة الى توزيع البروشورات والمطويات والكتيبات الهادفة الى معرفة اساسيات الاسعافات الاولية وعن الامراض والاوبئة المنتشرة في المجتمعات وكيفية الوقاية منها .

وتخلل المحاضرة عدد من الاطروحات والمداخلات من قبل المشاركين وتم تفسير لكثير من الاسئلة التي تم طرحها ومناقشتها .

من جانبهم شكر منتسبي اللواء الثالث حماية رئاسية ( ضباط وجنود ) تلك المبادرة التوعوية التي قدمتها جمعية الهلال الاحمر عدن مطالبين بتكرارها واقامة بعض الدورات الاسعافية التي يحتاجها منتسبي اللواء اثناء مهامهم العملية والعسكرية .

* من فوزي عبدالله

المزيد في أخبار وتقارير الخارجية الأمريكية تستأنف إصدار تأشيرات لرعايا سبع دول بينها اليمن أمرت الخارجية الأميركية القنصليات التابعة لها باستئناف منح التأشيرات لمواطني التشاد وإيران وليبيا والصومال وسورية واليمن إثر تعليق العمل بالمرسوم الذي وقعه اللواء الرابع عمالقة يعيد ترميم معسكر الدفاع الجوي في المخا بدء العمل في إعادة ترميم معسكر الدفاع الجوي في المخا والذي تعرض لتدمير بسبب المعارك الذي خاضتها قوات المقاومة الجنوبية مع مليشيات الحوثي التي كانت متمركزة في محاضرة توعوية لمنتسبي اللواء الثالث بعدن من قبل قسم الإعلام والنشر بجمعية الهلال الأحمر اقام قسم الإعلام والنشر بجمعية الهلال الاحمر اليمني عدن اليوم محاضرة توعوية لمنتسبي معسكر طارق (حماية رئاسية ) حول نشأة اللجنة الدولية والهلال الاحمر . وخلال