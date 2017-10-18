أخر 3 تغريدات للشيخ فهد اليونسي .. ما الذي قاله ليتسبب بمقتله؟

رصدت صحيفة "عدن الغد" أخر 3 تغريدات للشيخ فهد اليونسي خطيب وإمام جامع الصحابة بعدن والذي استشهد برصاص مسلحين مجهولين .

وكانت أخر ثلاث تغريدات لليونسي يدعو فيها إلى تفعيل نشاط أئمة المساجد ويحث الأئمة على الدعوة مجددا .

ويعتقد ان دعوته لتفعيل دور المساجد والعلماء والخطباء كانت هي التغريدة التي اودت بحياته.

أخر ثلاث مشاركات للشيخ المربي فهد اليونسي على صفحته في الفيس :

الشباب طاقة وقوة اذا وظف توظيفا صحيحا كان ثماره واثاره الطيبة على المجتمع واذا اهمل وترك فهو قنبلة موقوتة تنفجر في اي وقت بصورة عصابات مسلحة ومروجي مخدرات وقطاع طرق

ولهذا نلفت انتباه ولاة الامر ان يأخذوا بأيدي شبابنا الى بر الامان.

ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية يوما عن يوم بصورة جنونية وبوتيرة مطردة في ظل غياب رقابة السلطة وفي ظل ضعف المراقبة لله ينذر بانهيار اخلاقي وتفشي السرقة والسطو على الممتلكات وانتشاؤ الرذيلة

اللهم لطفك

واجبنا كدعاة ان نستمر في دعوتنا دون كلل ولاملل وان نحيي المساجد بحلقات العلم والقران حتى يشعر الناس ان المساجد هي الملاذ الامن يجد فيها راحته بعيدا عن معترك السياسة وغيرها التي عكرت صفو الحياة

الله الله ايها الدعاة ايها الأئمة هذه المنابر امانة فادوا حقها.

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