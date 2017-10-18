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أخر 3 تغريدات للشيخ فهد اليونسي .. ما الذي قاله ليتسبب بمقتله؟

الأربعاء 18 أكتوبر 2017 01:44 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

رصدت صحيفة "عدن الغد" أخر 3 تغريدات للشيخ فهد اليونسي خطيب وإمام جامع الصحابة بعدن والذي استشهد برصاص مسلحين مجهولين .

وكانت أخر ثلاث تغريدات لليونسي يدعو فيها إلى تفعيل نشاط أئمة المساجد ويحث الأئمة على الدعوة مجددا .

ويعتقد ان دعوته لتفعيل دور المساجد والعلماء والخطباء كانت هي التغريدة التي اودت بحياته.

 

أخر ثلاث مشاركات للشيخ المربي فهد اليونسي على صفحته في الفيس :

الشباب طاقة وقوة اذا وظف توظيفا صحيحا كان ثماره واثاره الطيبة على المجتمع واذا اهمل وترك فهو قنبلة موقوتة تنفجر في اي وقت بصورة عصابات مسلحة ومروجي مخدرات وقطاع طرق

ولهذا نلفت انتباه ولاة الامر ان يأخذوا بأيدي شبابنا الى بر الامان.

ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية يوما عن يوم بصورة جنونية وبوتيرة مطردة في ظل غياب رقابة السلطة وفي ظل ضعف المراقبة لله ينذر بانهيار اخلاقي وتفشي السرقة والسطو على الممتلكات وانتشاؤ الرذيلة

اللهم لطفك

واجبنا كدعاة ان نستمر في دعوتنا دون كلل ولاملل وان نحيي المساجد بحلقات العلم والقران حتى يشعر الناس ان المساجد هي الملاذ الامن يجد فيها راحته بعيدا عن معترك السياسة وغيرها التي عكرت صفو الحياة

الله الله ايها الدعاة ايها الأئمة هذه المنابر امانة فادوا حقها.


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تعليقات القراء
283123
[1] الصين منعت الفيسبوك لأنهم دوله تريد الحفاظ على بلدها
الأربعاء 18 أكتوبر 2017
احمد محمد | السعوديه
اثمنى ان يتم حجب الفيسبوك والتويتر في اليمن والعمل بصمت لبناء دوله قويه لان من خلال الفيسبوك والتويتر يتم رصد الأشخاص واغتيالهم.مجموعة علي عنتر لم يكتبوا على الفيسبوك ولاعرفوة واستطاعوا بناء جنوب قوي لولا التناحرات لكانت الجنوب قويه جدا

283123
[2] تغريده هامه ومهمه
الأربعاء 18 أكتوبر 2017
علاء | عدن لنجعلها خاليه من البعاطيط
لكن لااعتقد ان ذاك الكلام الذي كلنا بحاجه له هي سبب مقتله ..ولكن لان الرجل ليس انفصالي وتحدث عن ذلك فتم قتله كما كل اللي سبقوه من رجال العلم والدعاه والمساجد .. فجلهم يتكلمون عن يمن بشماله وجنوبه ..ولذا صححوا الخبر..والله يرحم الشيخ فهد ونحسبه شهيدا عند الله والله حسبه ..



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