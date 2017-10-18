رئيس الجمهورية يؤكد على اهمية القوات البحرية والدفاع الساحلي وقوات خفر السواحل

أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ،على مكانة القوات البحرية والدفاع الساحلي وقوات خفر السواحل لما تمثله من اهمية على صعيد الدفاع والحماية للمياه الإقليمية والملاحة الدولية ومكافحة التهريب والقرصنة وغيرها من الاعمال العدائية الخارجه عن القانون .وحث رئيس الجمهورية خلال استقباله،اليوم،قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي اللواء الركن عبدالله حسين النخعي ،وقائد قوات خفر السواحل العميد الركن خالد علي محمد،على اهمية اعادة بناء وتأهيل المنشآت العسكرية للاضطلاع بمهامها وواجباتها على اكمل وجه لامتلاكها القاعدة البشرية والكوادر المؤهلة.واكد فخامة الرئيس على اهمية التعاون والتنسيق مع الاشقاء في دول التحالف العربي للمساهمة في اعادة البناء والتأهيل وتعزيز القدرات..موجهاً في هذا الصدد بتذليل كافة الصعوبات لما من شأنه تحسين الأداء لمصلحة الامن والاستقرار المنشود.وعبر قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي ،وقائد قوات خفر السواحل عن سرورهما بهذا اللقاء الذي يأتي في اطار التفعيل و اعادة التأهيل لهذه القطاعات المهمة.واستعرضا صورة موجزة عن برامج الإعداد وإعادة التأهيل من حيث المنشآت والبنى التحتية خصوصاً في قيادة البحرية بعدن بالتعاون مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية..متطلعين الى تعزيز ذلك التعاون للإسهام في تحقيق الأهداف المشتركة مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.