الإفراج عن كافة قيادات حزب الاصلاح التي اعتقلت قبل ايام بتهمة تجهيز متفجرات
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 01:30 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:
عدن (عدن الغد)خاص:
أفرجت قوات الأمن في العاصمة عدن صباح اليوم الاربعاء عن كافة قيادات حزب الاصلاح بعد اعتقالهم لعدة ايام بتهمة تجهيز متفجرات .
وقالت مصادر محلية في البحث الجنائي لعدن الغد ان قوات الامن ومكافحة الارهاب قامت بالافراج عن كافة قيادات حزب التجمع اليمني للاصلاح الذين تم اعتقالهم منذ ايام على خلفية التورط في اعمال ارهابية .
وكانت قوات مكافحة الارهاب قد اعتقلت عددا من قيادات حزب الاصلاح بعد مداهمة مقر للحزب في مدينة عدن وأكدت انها وجدت لديهم مواد شديدة الانفجار وبعض الاموال .
تعليقات القراء
283120
[1] القتله ومن ورائهم
الأربعاء 18 أكتوبر 2017
صالح النهدي | حضرموت
ينبغي حظر حزب الاصلاح وايقاف نشاطاته وعدم اطلاق اي قيادي او موالي لهم متهم بتحريض او حجازة متفجرات او يسعى للفتنه هؤلاء خطر على المجتمع كذلك القيادات الاخرى الذي يقفون بتأييدها وتعارض المجلس الانتقالي فهؤلاء مشتبهين رئيسيين
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