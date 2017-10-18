أفرجت قوات الأمن في العاصمة عدن صباح اليوم الاربعاء عن كافة قيادات حزب الاصلاح بعد اعتقالهم لعدة ايام بتهمة تجهيز متفجرات .

وقالت مصادر محلية في البحث الجنائي لعدن الغد ان قوات الامن ومكافحة الارهاب قامت بالافراج عن كافة قيادات حزب التجمع اليمني للاصلاح الذين تم اعتقالهم منذ ايام على خلفية التورط في اعمال ارهابية .

وكانت قوات مكافحة الارهاب قد اعتقلت عددا من قيادات حزب الاصلاح بعد مداهمة مقر للحزب في مدينة عدن وأكدت انها وجدت لديهم مواد شديدة الانفجار وبعض الاموال .

المزيد في أخبار وتقارير أخر 3 تغريدات للشيخ فهد اليونسي .. ما الذي قاله ليتسبب بمقتله؟ رصدت صحيفة "عدن الغد" أخر 3 تغريدات للشيخ فهد اليونسي خطيب وإمام جامع الصحابة بعدن والذي استشهد برصاص مسلحين مجهولين . وكانت أخر ثلاث تغريدات لليونسي يدعو فيها إلى رئيس الجمهورية يؤكد على اهمية القوات البحرية والدفاع الساحلي وقوات خفر السواحل أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ،على مكانة القوات البحرية والدفاع الساحلي وقوات خفر السواحل لما تمثله من اهمية على الإفراج عن كافة قيادات حزب الاصلاح التي اعتقلت قبل ايام بتهمة تجهيز متفجرات أفرجت قوات الأمن في العاصمة عدن صباح اليوم الاربعاء عن كافة قيادات حزب الاصلاح بعد اعتقالهم لعدة ايام بتهمة تجهيز متفجرات . وقالت مصادر محلية في البحث

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