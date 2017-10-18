المجلس الانتقالي برئاسة الزُبيدي يناقش إعلان فروع المجلس والتصعيد الشعبي
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 01:24 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
ناقشت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها برئاسة رئيس المجلس القائد اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم، بمقر المجلس في العاصمة عدن، الخطوات والإجراءات التنفيذية الخاصة بإعلان فروع المجلس الانتقالي بالمديريات والمحافظات الجنوبية والتصعيد الشعبي.
وتطرق الاجتماع بمشاركة نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الشيخ هاني بن بريك وأعضاء المجلس، إلى مناقشة التحضيرات المتعلقة بالبدء بتنفيذ الخطوات والإجراءات التي أقرتها رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بشأن الإعلان عن فروع المجلس في مديريات ومحافظات الجنوب وممثليها في الجمعية الوطنية.
كما تناول اجتماع هيئة رئاسة المجلس، الإجراءات المطلوبة للتصعيد وفقاً لنتائج مليونية الذكرى الـ "54" لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة، وشكّلت لجنة لمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة.
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