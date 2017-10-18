تفاصيل انفجار عبوة ناسفة وسط سوق القات بمودية (صور)
جرحى بسبب الانفجار يرقدون بمستشفى مودية - عدن الغد
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 01:12 مساءً
مودية (عدن الغد) خاص:
مودية (عدن الغد) خاص:
هز انفجار عنيف مدينة مودية بمحافظة أبين ظهر اليوم الأربعاء.
ونتج عن الانفجار الناجم عن عبوة ناسفة وضعت بالقرب من طقم للحزام الأمني.
وانفجرت العبوة بالقرب من سوق القات بمودية.
وقتل بالانفجار احد ضباط الحزام الأمني ويدعى اياد بن سهيل، فيما اصيب سبعة آخرون.
وحصلت "عدن الغد" على أسماء الجرحى في تفجير العبوة الناسفة بسوق مودية، وهم:
1 فائز أحمد حيدرة طيبق /مودية
2 عدنان ناصر عزان /مودية
3 محمد جمال الحرد /مودية
4 ماجد علي ناجي /جعار
5 علي حسين الدوبلي/البطان
6 صدام حسين ناصر /جيشان
7هزام نصر حسين /يافع
وتم إسعاف ثلاثة منهم إلى عدن بعد تلقي العلاج بمستشفى مودية فيما أربعة لايزالون يتلقون العلاج بمستشفى مودية.
تعليقات القراء
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[1] رفع درجة الحس الأمني
الأربعاء 18 أكتوبر 2017
صالح النهدي | حضرموت
من الضروري رفع درجة الحس الأمني والتشديد في التفتيش ،الارهابيين يبحثون عن ثغرات
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