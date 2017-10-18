كرد: التحريض على الشيخ اليونسي انتهى بمقتله

قال وكيل محافظة لحج والقيادي في المقاومة (هاني كرد) ان التحريض الذي طال الشيخ فهد اليونسي خلال الأشهر الماضية انتهى بتعرضه للاغتيال.

وقال كرد معلقا على واقعة مقتل إمام وخطيب مسجد الصحابة يوم الأربعاء :

حرضت عليه بعض الأقلام المأجورة وطالبت باعتقاله بتهمة انه إرهابي وانه يعمل لصالح الجمعيات الخيرية في كفالة الأيتام وتعليم الأطفال وانه لديه مدرسة خاصة لتعليم الأطفال.

كان التحريض شديد وكان ينصحه بعض الإخوة بالحذر لان هناك من تعود على الخيانة والغدر

لكن لسان حاله يقول انا لم ارتكب إي جرم ولم أخالف قوانين البلد ولست منتمي لأي عصابة ولم أكل حق يتيم أو فقير ولست ظالم

اليوم وهو ذاهب إلى صلاة الفجر اغتيل وجدت جثته في الطريق وأهله يظنوا انه في المسجد

رحمك الله أيها الشيخ الجليل فهد اليونسي إمام وخطيب مسجد الصحابة بالمنصورة

ولعن الله قاتليك

ولعنتي على أصحاب الأقلام المأجورين أصحاب الدفع المسبق

هؤلاء هم القتلة الحقيقيون

المزيد في أخبار وتقارير أخر 3 تغريدات للشيخ فهد اليونسي .. ما الذي قاله ليتسبب بمقتله؟ رصدت صحيفة "عدن الغد" أخر 3 تغريدات للشيخ فهد اليونسي خطيب وإمام جامع الصحابة بعدن والذي استشهد برصاص مسلحين مجهولين . وكانت أخر ثلاث تغريدات لليونسي يدعو فيها إلى رئيس الجمهورية يؤكد على اهمية القوات البحرية والدفاع الساحلي وقوات خفر السواحل أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ،على مكانة القوات البحرية والدفاع الساحلي وقوات خفر السواحل لما تمثله من اهمية على الإفراج عن كافة قيادات حزب الاصلاح التي اعتقلت قبل ايام بتهمة تجهيز متفجرات أفرجت قوات الأمن في العاصمة عدن صباح اليوم الاربعاء عن كافة قيادات حزب الاصلاح بعد اعتقالهم لعدة ايام بتهمة تجهيز متفجرات . وقالت مصادر محلية في البحث

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