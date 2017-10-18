كرد: التحريض على الشيخ اليونسي انتهى بمقتله
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال وكيل محافظة لحج والقيادي في المقاومة (هاني كرد) ان التحريض الذي طال الشيخ فهد اليونسي خلال الأشهر الماضية انتهى بتعرضه للاغتيال.
وقال كرد معلقا على واقعة مقتل إمام وخطيب مسجد الصحابة يوم الأربعاء :
حرضت عليه بعض الأقلام المأجورة وطالبت باعتقاله بتهمة انه إرهابي وانه يعمل لصالح الجمعيات الخيرية في كفالة الأيتام وتعليم الأطفال وانه لديه مدرسة خاصة لتعليم الأطفال.
كان التحريض شديد وكان ينصحه بعض الإخوة بالحذر لان هناك من تعود على الخيانة والغدر
لكن لسان حاله يقول انا لم ارتكب إي جرم ولم أخالف قوانين البلد ولست منتمي لأي عصابة ولم أكل حق يتيم أو فقير ولست ظالم
اليوم وهو ذاهب إلى صلاة الفجر اغتيل وجدت جثته في الطريق وأهله يظنوا انه في المسجد
رحمك الله أيها الشيخ الجليل فهد اليونسي إمام وخطيب مسجد الصحابة بالمنصورة
ولعن الله قاتليك
ولعنتي على أصحاب الأقلام المأجورين أصحاب الدفع المسبق
هؤلاء هم القتلة الحقيقيون
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