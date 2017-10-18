عاجل : قتيل من الحزام الامني وجرحى بتفجير عبوة ناسفة بمودية

استشهد احد عناصر قوات الحزام الامني بمديرية مودية بمحافظة ابين ظهر يوم الاربعاء اثر انفجار عبوة ناسفة .

وقال مصدر امني لصحيفة "عدن الغد" ان مجهولين فجروا عبوة ناسفة بالقرب من احد اطقم الحزام الامني وهو ما اسفر عن استشهاد الضابط اياد بن سهيل .

وانتشرت قوة من الحزام الامني في محيط موقع التفجير وقامت بنقل مصابين الى مستشفى مودية الحكومي.

وتسبب الانفجار بحالة من الذعر في صفوف الاهالي .

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