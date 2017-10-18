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عاجل : انفجار عبوة ناسفة وسط القات بمودية وسقوط ضحايا

الأربعاء 18 أكتوبر 2017 12:07 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

انفجرت عبوة ناسفة قبل دقائق من الان وسط سوق القات بمديرية مودية بمحافظة ابين .

وقال شهود عيان لصحيفة "عدن الغد" ان العبوة الناسفة انفجرت بالقرب من طقم تابع لقوات الحزام الامني.

وخلف الانفجار عدد من الضحايا .

تفاصيل اوفى لاحقا 


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