عاجل : انفجار عبوة ناسفة وسط القات بمودية وسقوط ضحايا

قتلى وجرحى من جنود الجيش الوطني بغارة خاطئة لطيران التحالف بصعدة
قُتل 8 جنود من القوات الحكومية اليمنية، الليلة الماضية، جراء غارة جوية "خاطئة" شنتها مقاتلة للتحالف العربي على محافظة صعدة، شمالي اليمن، حسبما أفاد مصدر ميداني،
قيادة المقاومة الجنوبية تكرم رئيس الوزراء بن دغر
كرمت قيادة المقاومة الجنوبية يوم الاربعاء رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر بمنحه درع المقاومة.
واقيم التكريم بقاعة الاتحادية خلال حفل حكومي بمناسبة ذكرى ثورة 14 اكتوبر
وزير التعليم العالي يوجه السفارات والملحقيات الثقافية بسرعة الرفع باسماء الطلاب المنزلين من كشوفات الربع الثاني 2017 لمعالجة أوضاعهم
وجه ا.د / حسين عبدالرحمن باسلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي كافة سفارات بلادنا لدى دول الابتعاث بسرعة الرفع باسماء الطلاب المنزلين من كشوفات المساعدة
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