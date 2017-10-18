احتفال حكومي بمناسبة ذكرى ثورة 14 أكتوبر بعدن

مقالات الرأي

نجيب محمد يابلي الخوف من تكرار اقتتال نوفمبر 1967 في نوفمبر 2017م اكرر واذكر الجنوبيين من الكثير من المنعطفات الدموية في تاريخ الجنوب لان أمر الشمال سهل فهناك أبناء حاشد بن

د. مروان الغفوري كلمات عن الزبيدي .. عملياً يصعب القول إن جنرالاً مثل الزبيدي معني بقضية شعبية. بالنسبة لهكذا جنرال فهو، على الدوام، في مسيس

عبد الرحمن الخضر ما أحوجنا للرئيس هادي وما احوجهُ إلينا !! من المؤسف جدا ان نتعاطى العمل الثوري السياسي بطريقة بعيدة كل البعد عما نقصده او نرجوه من تلك الأعمال التي لن

سعيد الحسيني وقفة فكر وطنية عند مستوى الوعي الجنوبي !! بما أننا قد عشنا في كنف الدولة الجنوبية المستقلة التي كانت تحمل في طيات إسمها مصطلح ( الديمقراطية ) ولكنها

احمد محمود السلامي محاولات يائسة وبائسة ! قرأت بتمعّن وفطنة ودون انحياز مقال الصحفي الإماراتي اللامع محمد الحمادي رئيس تحرير جريدة "الاتحاد"

احمد محمود السلامي محاولات يائسة وبائسة ! قرأت بتمعّن وفطنة ودون انحياز مقال الصحفي الإماراتي اللامع محمد الحمادي رئيس تحرير جريدة "الاتحاد"

صلاح بن لغبر التقارب الايراني القطري وضرره على اليمن لم يعد الحديث عن العلاقات القوية بين قطر وايران من قبيل اذاعة الاسرار، خصوصا بعد الازمة القطرية ومافضحته حول

عبد الكريم سالم السعدي احتفالات اكتوبر ... فرصة اخرى ضائعة ! مرت الذكرى الرابعة والخمسون لثورة الـ14 من أكتوبر، والتي تبارى فيها أبناء الجنوب وتنافسوا ابتهاجاً بما

د.عبد الله الشعيبي الرئيس علي ناصر محمد لا ينطق عن الهواء .. رجل وقائد دولة محنك الرئيس ناصر عرفناه عن بعد وهو رئيسا ثم عرفناه عن قرب وهو بعيداً عن السلطة ... حينما كان رئيسا لجمهورية اليمن