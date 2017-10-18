احتفال حكومي بمناسبة ذكرى ثورة 14 أكتوبر بعدن

قيادة المقاومة الجنوبية تكرم رئيس الوزراء بن دغر
كرمت قيادة المقاومة الجنوبية يوم الاربعاء رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر بمنحه درع المقاومة.
واقيم التكريم بقاعة الاتحادية خلال حفل حكومي بمناسبة ذكرى ثورة 14 اكتوبر
وزير التعليم العالي يوجه السفارات والملحقيات الثقافية بسرعة الرفع باسماء الطلاب المنزلين من كشوفات الربع الثاني 2017 لمعالجة أوضاعهم
وجه ا.د / حسين عبدالرحمن باسلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي كافة سفارات بلادنا لدى دول الابتعاث بسرعة الرفع باسماء الطلاب المنزلين من كشوفات المساعدة
صدمة بعدن عقب اغتيال ثاني رجل دين خلال اسبوع
سادت حالة من الصدمة بمدينة عدن يوم الاربعاء عقب اغتيال ثاني رجل دين خلال اسبوع .
واغتال مسلحون مجهولون رجل الدين فهد اليونسي وهو خطيب وامام مسجد الصحابة بمديرية
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