إطلاق سراح قيادي ثان بحزب الإصلاح بعدن اتهم بالتورط في عمليات إرهابية
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 11:06 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
اطلقت السلطات الأمنية صباح يوم الاربعاء سراح القيادي بحزب الإصلاح وهيب هائل عقب عدة أيام على اعتقاله.
وقال مصدر امني بجهاز البحث الجنائي بخور مكسر لصحيفة"عدن الغد" ان هائل اطلق سراحه من سجن البحث عقب ثبوت برائته من الاتهامات الموجهة له .
واعتقل هائل قبل عدة أيام على خلفية اتهامات له بالتورط في أعمال إرهابية .
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