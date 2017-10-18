اغتال مسلحون مجهولون فجر اليوم الاربعاء امام وخطيب جامع المنصورة الشيخ فهد محمد قاسم اليونسي عند خروجه لاداء صلاة الفجر.

وقال مواطنون ان الشيخ فهد تعرض لاطلاق النار حين كان في طريقه لتأدية صلاة الفجر في مسجد الصحابة في بلوك 22 بمديرية المنصورة بمحافظة عدن .

وطالب مواطنون من قوات الامن سرعة التحرك والقبض على الجناة .

والشيخ اليونسي هو عضو الهيئة الإدارية لجمعية الحكمة اليمانية بمحافظة عدن، والأمين العام المساعد لرابطة علماء ودعاة عدن، ويدير مدرسة خاصة تسمى مدرسة البنيان.

وتأتي هذه الحادث بعد أيام من حادثة مماثلة تم خلالها اغتيال الشيخ ياسين العدني إمام وخطيب جامع زايد بعدن بتفجير عبوة ناسفة زرعت في سيارته .

وكان عدة مشائخ وعلماء قتلوا خلال العام الماضي بطرق مماثلة بينهم الشيخ صالح حليس إمام وخطيب جامع الرضا بالمنصورة والشيخ عبدالرحمن الزهري إمام وخطيب جامع الرحمن بالمنصورة .

المزيد في أخبار وتقارير مجهولون يغتالون امام وخطيب جامع الصحابة بالمنصورة اغتال مسلحون مجهولون فجر اليوم الاربعاء امام وخطيب جامع المنصورة الشيخ فهد محمد قاسم اليونسي عند خروجه لاداء صلاة الفجر. وقال مواطنون ان الشيخ فهد تعرض 88 مليار دولار كلفة إعادة إعمار اليمن قدّرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، كلفة الأضرار في المرافق والأصول المادية التي سبّبتها الحرب، بنحو 25 مليار دولار، وكشفت أن متطلّبات التمويل لإعادة وزير الثروة السمكية يناقش مع وفد الصليب الأحمر الدولي مجالات دعم القطاع السمكي ناقش وزير الثروة السمكية فهد كفاين، أمس، بديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي كارلوس باتايس مجالات دعم الصليب للقطاع السمكي

تعليقات القراء









