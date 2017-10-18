قال رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر: إن «الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، رئيس منتخب من الشعب، ولن يسلم السلطة إلا عبر انتخابات حرة ونزيهة وعبر صناديق الاقتراع، وذلك للحفاظ على الوطن ومؤسساته، وهدفنا اليوم هو هزيمة الانقلاب واستعادة الدولة».



ولدى لقائه، أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، مناضلي وقادة المقاومة الوطنية وقادة العرض العسكري، دعا ابن دغر إلى «الالتفاف حول الرئيس هادي ومشروعه الوطني والتمسك بالدولة الاتحادية، التي يقاتل عليها كل أبناء اليمن في الشمال والجنوب»، مشيدا بأدوار المقاومة والجيش الوطني الذين حققوا انتصارات كبيرة في العديد من جبهات القتال على العدو الحوثي وصالح.

المزيد في أخبار وتقارير وزير الثروة السمكية يناقش مع وفد الصليب الأحمر الدولي مجالات دعم القطاع السمكي ناقش وزير الثروة السمكية فهد كفاين، أمس، بديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي كارلوس باتايس مجالات دعم الصليب للقطاع السمكي ابن دغر : هادي لن يسلم السلطة إلا عبر انتخابات نزيهة قال رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر: إن «الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، رئيس منتخب من الشعب، ولن يسلم السلطة إلا عبر انتخابات حرة ونزيهة وعبر صناديق الاقتراع، الحوثي يسطو على أموال اليمن بتلك الخدع ( وثيقة ) في الوقت الذي يعاني فيه قطاع الموظفين بدولة اليمن من أزمة الرواتب وإخفاق جماعة الحوثي الإنقلابية في دفع هذه الرواتب منذ عام مضى، كشفت وثيقة جديدة استمرار نهب